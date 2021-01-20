Resmen ABD Başkanı olan Joe Biden'dan birliktelik mesajı: Demokrasi kazandı, tüm Amerikalıların başkanı olacağım

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Joe Biden, ABD Kongre Binası'nda düzenlenen yemin töreniyle birlikte resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu. Biden'ın öncesinde de Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asyalı başkan yardımcısı olarak yemin etti.

Biden'ın Başkanlık yemininin ardından yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Bugün tarihin ve umudun günüdür. Yenilenme ve kararlılığın günüdür. Amerika sürekli bu şekilde test edildi ve zorlukların üstesinden geldi. Bugün yalnızca bir adayın zaferini değil, bir amacın, demokrasinin, halkın iradesinin zaferini kutluyoruz.

"Biz halk olarak daha mükemmel bir birlik alıyoruz. Bu ulus harika bir ulus. Yüzyıllardır barışta ve savaşta mücadelelerimiz sürüyor. Çok fazla şey yapmamız gerektiğini biliyoruz ve önümüzdeki önemli imkanlar var. Ço fazla şeyi yeniden inşa etmemiz ve kazanmamız gerekecek. Tarihte çok az sayıda kişi daha az sayıda zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Yüzyılda bir virüsler bu şekilde pandemi oluştururlar ve Amerika bir yıl içinde İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği kadar insanı kaybetti. Irksal adaleti aradık ve bu bizi harekete geçiriyor. Biz tüm insanlar için adalet arıyoruz.

"Biz hayatta kalmak için mücadele veriyoruz. Siyasi ırkçılığın, aşırıcılığın, ülke içi terörün ötesine geçmeye çalışıyoruz. Bu zorlukları yenebilmek için, Amerika'nın ruhunu yeniden iyileştirebilmek için kelimelerin ötesine geçmemiz gerekiyor. Birliğe ihtiyacımız var. 1863'te Abraham Lincoln bir belge imzalamıştı ve şunu söylüyordu. Eğer benim adım tarihe yazılacaksa işte bu sözleşmeden dolayı tarihe yazılacak ve tüm ruhum burada yer alıyor. Bugün yine bir Ocak ayındayız ve ruhum burada. Tüm ruhumla halkımızı bir araya getirmek ve birleştirmek istiyorum. Tüm Amerikalıların bu amaç doğrultusunda bana katılması çağrısında bulunuyorum.

"Düşmanlarımızla, nefretle, aşırıcılıkla, hukuksuzlukla, şiddetle, hastalıklarla, işsizlikle mücadele etmek için bir arada olmamız gerekiyor.

Bugün ABD olarak zorlukları karşılamalıyız. Böyle olursa zorluklarla karşılaşmayacağımızın garantisini veriyorum. Şu anda olduğumuz yerde, hepimiz, birbirimizi dinlemeye başlamalıyız. Birbirimize saygı göstermeliyiz. Her anlaşmazlık savaş nedeni olmamalı.

Kapitol binası iş savaş dönemlerinde yapıldı. O günlerde bile başarılı olduk. Ayakta kaldık. Anlaşmazlıklar bölünmemize neden olmamalı. Ben tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana destek vermeyenler için de mücadele edeceğime söz veriyorum. Vatandaşlar olarak görevlerimiz var, anayasamızı korumak, gerçeği korumak ve yalanlara karşı mücadele etmek.

Birçok Amerikalının endişeleri olduğunu görüyorum. Sizi anlıyorum ama bugün bölünmenin zamanı değildir. Çevrenizdekiler aynı haberleri aynı kaynaklardan almak zorunda değil. Liberallere karşı muhafazakarlar, şehirde yaşanlara karşı kırsalda yaşayanlar, empati kurmalıyız. Bir gün yardıma ihtiyacınız olduğunda ve yardım etmek istediğinizde birlik olabilirsek ülkemiz daha güçlü olacaktır. Hala fikir ayrılıkları yaşayabiliriz. Önümüzdeki yolda hepimizin birbirimize ihtiyacı var.

Salgına karşı bir ülke olarak mücadele etmeliyiz. Biz bu salgını hep beraber atlatacağız. Kongrede çalışan bütün meslektaşlarıma şunu söylüyorum; dünya bizi izliyor, o yüzden sınırlarımızın ötesindekilere şunu söyleyeyim: ABD zorlu durumlardan daha güçlü çıktı. Dünyayla yeniden ilişki kuracağız. Barış için tekrar önemli bir müttefik olacağız. Çok şey atlattık. Başkan olarak sizden isteyeceğim tek şey, salgında hayatını kaybeden insanlar için saygı duruşunda bulunmak. Aralarında komşularınız, meslektaşlarınız da vardır. Geride kalanlar için sessizce dua edelim.

Anayasayı, demokrasimizi koruyacağım, Amerika'yı savunacağım. Her şeyi size hizmet etmek için yapacağım. Çıkarlarım için değil, ülkemin çıkarları için yapacağım. Korkuyla değil, bölünmeyle değil, onuru ve ahlakı kurtarmak için. Bu bizi ileriye götüren hikaye olsun. Tarihin çağrısına yanıt verdiğimiz hikaye olsun. Hukukun ve adaletin ölmediğini, aksine yükseldiğini görelim. İlk görevimize başlıyoruz. Tanrı Amerika'yı ve askerlerimizi korusun. Teşekkürler Amerikalılar."

Biden'ın yemin töreni ABD'lilerin daha önce alıştığının dışında olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle alana sınırlı sayıda insan alınıyor. Kapitol Binası'na giden yol boyunca devam eden tören alanına normalde orada olacak ABD'lileri temsil etmesi için binlerce ABD bayrağı koyuldu.

Yemin töreninde milli marşı Lady Gaga okurken, Jennifer Lopez de kısa bir konser verecek.

Öte yandan 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskını ve Trump'ı destekleyen grupların yaptığı tehditler nedeniyle Washington'da normal bir yemin törenine kıyasla da daha fazla güvenlik önlemi alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, kısa süre önce mevcut başkanlık döneminde son kez Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, kendisine düzenlediği veda töreninde tekrar başkanlığa aday olacağının sinyallerini verdi.

Trump ve eşi Melania Trump, Biden ve eşi Jill Biden'a mektup bıraktı. Trump'ın halefi Biden'a bıraktığı mektubun içeriği belirsizliğini korurken, Melania Trump'ın Jill Biden için bıraktığı mektupta kısaca “hoş geldiniz” yazdığı belirtildi.

Trump ve Carter törene katılmıyor

Kongre üyeleri ve törene katılan eski başkanlar platformdaki yerlerini almaya başladı.

Trump, halefinin yemin törenine katılmayan 6. başkan oldu. Son olarak 1929'da Woodrow Wilson halefinin törenine katılmamıştı. Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ise törene katılan isimler arasında.

Biden'ın yemin törenine eski başkanlar Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton katılıyor.

ABD'nin hâlâ hayatta olan en yaşlı eski başkanı 96 yaşındaki Jimmy Carter ve eşi törene katılamayacaklarını açıkladı, Biden çiftine iyi dileklerini gönderdi.