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Bilim / Teknoloji

Clubhouse, uygulamaya girişte değişikliğe gitti

22 Temmuz 2021 15:30

2020 yılının Mart ayında geliştirilerek büyük ilgi gören sosyal medya uygulaması Clubhouse, uygulamaya girişteki davetiye şartını kaldırdığını açıkladı.

Koronavirüs pandemisinde kullanıcılara sunularak karantina sürecinde büyük beğeni toplayan ve kullanıcıların canlı ve sesli olarak sohbet odalarında konuştuğu Clubhouse, kullanıcı giriş sisteminde değişikliğe gitti.

2020 yılının Mart ayında kullanıma sunularak davetiye usulüyle giriş yapılabilen sosyal medya uygulaması Clubhouse, davetiye sistemini kaldırarak bütün kullanıcıların kullanımına açıldı.

Clubhouse’dan gelen açıklamada, programa giriş yapmak için davetiye sisteminin ortadan kaldırıldığı ve uygulamaya katılmak için bir bekleme listesi olmayacağı bildirildi.

 

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