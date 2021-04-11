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Dünya

"Clubhouse uygulamasında 1.3 milyon kullanıcının kişisel verileri sızdırıldı"

Kişisel verilerin bir hacker forum sitesinde paylaşıldığı belirtildi

11 Nisan 2021 09:21

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse'tan 1.3 milyon kullanıcının kişisel verilerinin sızdırıldığı belirtildi. Sızan verilerin kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık gibi yollarla kullanılabileceği belirtildi. 

Cyber News sitesinin haberine göre, Clubhouse'tan 1.3 milyon kullanıcının kişisel verileri, bir hacker forum sayfasında paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, sosyal medya profil isimleri ve başka detayların olduğu belirtildi. 

Sızan verilerin, hackerların kullanıcıları kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık yöntemleriyle hedef almasına neden olabileceği belirtildi. 

Geçen günlerde Facebook ve LinkedIn uygulamalarında da benzer şekilde kullanıcı verileri sızdırılmıştı.

TIKLAYIN - LinkedIn siber saldırıyı duyurdu: Milyonlarca kişinin verileri 'toplandı'

Clubhouse, 2020 yılında piyasaya çıkan ve davet üzerinden kayıt olunabilen popüler bir sesli mesajlaşma uygulaması olmuştu. 

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