Clubhouse'un Android sürümünün beta testleri başladı

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan Clubhouse'un Android işletim sistemine geliş sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, hazırladığı bir blog gönderisinde Clubhouse'un Android sürümünün beta kapsamda test edilmeye başladığını açıkladı.



iOS kullanıcıları, bundan birkaç ay önce Clubhouse isimli bir uygulama ile tanışmışlardı. Kullanıcıların bir sohbet odasında toplanarak sesle iletişim kurabildikleri uygulama, yayına girdiği ilk günlerde de bir numaralı gündem maddesi olmayı başarmıştı. Uygulama geliştiricileri ise ilk etapta yalnızca iPhone sahiplerinin kullanabildikleri bu uygulamanın Android ekosistemine geleceğini de açıklamışlardı. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre; yetkililer, Clubhouse'un internet sitesinde yayınladıkları bir blog gönderisinde, mobil uygulamanın Android versiyonunun beta kapsamda test edilmeye başladığını açıkladılar.



Bu açıklama, Clubhouse'ı Android ekosistemine yayınlanacağı tarih için belirleyici nitelikte değilse de uygulamayı merak eden kullanıcılar için, önemli bir adımın atıldığını söyleyebiliriz. Beta sürüm, önümüzdeki günlerde çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.