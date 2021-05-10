Clubhouse'un Android sürümü yayınlandı

Son dönemlerin en popüler uygulamalarından olan Clubhouse'un Android sürümü Google Play'e eklendi. ABD'deki tüketiciler tarafından indirilebilen uygulama, başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede ön kayıt aşamasında.

iOS kullanıcıları, bundan birkaç ay önce Clubhouse isimli bir uygulama ile tanışmışlardı. Kullanıcıların bir sohbet odasında toplanarak sesle iletişim kurabildikleri uygulama, yayına girdiği ilk günlerde de bir numaralı gündem maddesi olmayı başarmıştı.

Webtekno'nun haberine göre, Clubhouse'un Android sürümü, resmen kullanıma sunuldu. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalara göre Clubhouse'un Android sürümü, şu an için yalnızca ABD'deki tüketiciler tarafından indiriliyor. Ancak önümüzdeki gün ve hatta saatler içerisinde ABD dışındaki ülkelerde de indirilebilir olacak uygulama, artık daha fazla kullanıcıya ulaşacak.

Google Play Store Türkiye'ye girip Clubhouse'un listeleme sayfasına ulaştığımızda, uygulamanın ülkemizdeki kullanıcılar için "Ön kayıt" aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu da uygulamanın şu an için Türkiye'de kullanılamadığı anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu durum değişebilir ve Türkiye'deki Android kullanıcıları, Clubhouse kullanmaya başlayabilirler.

Clubhouse tarafından yapılan açıklamalarda, yaz mevsimine girilen şu günlerde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı, dil desteğini geliştirmeyi ve daha fazla erişilebilirlik özelliği eklemek istedikleri ifade edildi. Ekibe göre eklenecek tüm özelliklerden sonra dünya genelindeki tüm kullanıcılar, bugüne kadar görülmemiş bir Clubhouse deneyimi yaşama imkanı bulacak.