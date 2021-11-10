Clubhouse'a sohbetleri kaydetme özelliği geliyor

Pandemi döneminin en popüler uygulamalardan birisi olan Clubhouse'a yeni bir özellik geliyor. Yeni özellikle birlikte sohbeti başlatan kişi sohbetleri kaydedebilecek.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Clubhouse'a sohbeti kaydetme özelliği ekleniyor. Bu yeni özellik ile birlikte sohbeti başlatan kişi isterse yayını kaydedebilecek ve daha sonrasında isteyenler sohbetin tekrarını kişinin profilinden dinleyebilecek. Ayrıca bu özelliğe ek olarak yayıncılar sohbetlerine sabitlenmiş bağlantılar da ekleyebilecek. Bu sayede de konuşma esnasında geçen bir sayfaya da sonrasında dinlerken de sabitlenmiş bağlantı sayesinde hızla geçebileceksiniz.

Clubhouse her ne kadar canlı yayın mantığında başlayan bir sistem olsa da bu hamlesiyle işleri biraz değiştiriyor. Özellikle çeşitli ünlülerin katıldığı yayınlar kaydedilemediği için ekstra özel oluyordu ancak artık bu sohbetler özelliği biraz kaybedecek.