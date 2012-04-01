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Dünya

Clinton: Esad 1 haftadır sözünü tutmuyor

Clinton, ölümlerin sürmesi halinde Esad yönetiminin ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında da bulundu

01 Nisan 2012 18:21

Suriye'nin Dostları Toplantısı'nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Annan'ın 6 maddelik planını yerine getirmediğini belirterek, "Esad 1 haftadır sözünü tutmuyor" dedi.
 
ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ölümlerin sürmesi halinde Esad yönetiminin ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısında da bulundu.

İstanbul'daki toplantıda konuşan Clinton, "Emirleri verenlere ve bunu uygulayanlara mesajımız nettir. Vatandaşlarınızı öldürmeye son verin yoksa ciddi sonuçlarla karşılaşacaksınız" dedi.

Suriye yönetiminin, BM ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi Kofi Annan planını uygulamamasına tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Neredeyse bir hafta geçti ve Esad yönetimi tutmadığı sözlere bir yenisini daha eklediği sonucuna varıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriyeli muhaliflere iletişim teçhizatı sağladıklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Clinton bu desteği genişletmenin yollarını uluslararası ortaklarıyla görüşmekte olduklarını vurguladı.


Erdoğan Clinton'la görüşüyor


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Dolmabahçe Sarayı'ndaki ofisinde kabul etti. Erdoğan-Clinton görüşmesi basına kapalı gerçekleştiriliyor.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın planı, Suriye ordusunun kentlerden çekilmesini, insani yardım sağlanmasını ve tutukluların serbest bırakılmasını öngörüyor. Planda Esad'a yönetimi bırakma çağrısı yapılmıyor ve bir takvim dayatılmıyor.

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