Clint Eastwood boşanıyor

Hollywood’un efsanesi ve başarılı sanatçısı Clint Eastwood ve eşi Dina 17 yılın ardından ayrılma kararı aldı.

TMZ sitesinin haberine göre çift, hala konuşuyor ancak bir yıldır ayrı yaşıyor. 83 yaşındaki Eastwood ve 43 yaşındaki Dina’nın 16 yaşında bir kız çocukları da var. Dina, Eastwood’un ikinci eşiydi.

Dina Eastwood’un depresyon nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü iddia edildi.

Clint Eastwood, oyunculuğunun yanı sıra 'Mystic River', 'Million Dollar Baby' ve 'J.Edgar' filmlerindeki yönetmenliğiyle ses getirmişti.