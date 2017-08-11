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Kültür-Sanat

Cliff Burton'ın babası Metallica konserine katıldı

Ünlü gitaristin babası Burton, Metallica hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

11 Ağustos 2017 15:42

Metallica'nın 1986 yılında çıktığı dünya turnesinde hayatını kaybeden bas gitaristi Cliff Burton'ın babası Ray Burton, Metallica konserine katıldı. Ray Burton, hayranlarla fotoğraf çektirdi.

Duvar'da yer alan ahbere göre Consequence of Sound’ta yer alan habere göre, 92 yaşındaki Ray Burton, oğlunun ismini metal müzik dünyasında devam ettirmek amacıyla, bir çok Metallica etkinliğine katılmayı sürdürüyor. 2009 yılında ‘Rock and Roll Hall of Fame’in Metallica için düzenlediği gecede Cliff Burton’ı temsilen orada bulunan Ray Burton, son olarak Metallica’nın ‘Worldwired Tour’unun bir çok ayağında, grupla ve Metallica hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Metallica hayranları Ray Burton’ı, sosyal medyada paylaştı.

 

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