CK Enerji İTÜ'de ders verdi

İSTANBUL, (DHA)- CK Enerji Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) eğitim gören Enerji Enstitüsü öğrencilerinin dersine katıldı. \'Elektrik Piyasalarında Dağıtım Tarifeleri\'ni anlatan Öztürk, elektrikte tarifeyi oluşturan parametreler hakkında bilgi verdi.

CK Enerji’nin Regülasyon Direktörü Fidan Öztürk, İTÜ Enerji Enstitüsü bölümünde yüksek lisans yapan öğrencilere, ‘Elektrik Piyasasında Dağıtım Tarifeleri’ konulu özel bir sunum yaptı. Prof. Dr. Gülgün Kayakutlu’nun ‘Enerji Piyasaları Modellemesi’ dersine konuk eğitmen olarak katılan Öztürk, yüksek lisans öğrencilerine elektrikte tarifeyi oluşturan parametreler hakkında bilgi verirken hesaplamalarla ilgili örnekler de paylaştı.

ENERJİ ENSTİTÜSÜ HAKKINDA

245 yıllık köklü bir tarihe sahip olan İTÜ’nün çatısı altında yer alan Enerji Enstitüsü, Nükleer Enerji Enstitüsü’nün eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerini enerjinin diğer alanlarını da kapsayacak şekilde sürdürmek amacıyla 2003 yılında yeniden yapılandırılarak kuruldu. Enstitü, enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak, enerji sektörü tarafından desteklenen Ar-Ge ve Ür-Ge projelerini gerçekleştirmek, yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak hedefiyle yol alıyor. Enerji Enstitüsü’ne bağlı Enerji Bilim ve Teknoloji (EBT) Yüksek Lisans ve Doktora Programı ile Radyasyon Bilim ve Teknoloji (RBT) Yüksek Lisans Programı bulunuyor. Enstitü, öğrencilerini profesyonel iş hayatına hazırlarken, kendi sektöründe uzmanlaşmış isimlerden de destek alıyor.