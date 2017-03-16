Cizreli Mehmet Ali, o video hakkında konuştu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde oturan ve ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie ‘Rockabye’ şarkısında, Smule adlı program ile yaptığı düet binlerce beğeni alan Mehmet Ali Şulan, yaptığı düetin sosyal medya üzerinden binlerce beğeni almasının çok hoşuna gittiğini belirterek, “Kürtçe okuduğum parça bana ait. Bende öyle değerlendirmek istedim, sadece şakasına öyle yaptım iş ciddiye gitti valla hoşuma gitti. Keşke her şey müzik ile anlatılsaydı” dedi.

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Sean Paul ile seslendirdiği, ‘Rockabye’ düetini, Cizreli Mehmet Ali Şulan adlı genç de Smule uygulamasından yaptı.

Şulan, düetin hikâyesini BBC Türkçe'ye anlattı:

Marie İngilizce, Cizreli Mehmet Ali Şulan ise Kürtçe seslendirdiği düetle internette ve sosyal medya üzerinden binlerce beğeni aldı.

Bir anda günün en çok izlenen ve konuşulan adamı haline gelen Cizreli Mehmet Ali Şulan, bir müzik grupları olduğunu ve kafelerde müzik çaldıklarını, söz konusu programa girip telefonuna yüklediğini belirtti.

“Şaka olsun diye yapmıştık”

Şulan, “Orada gördüm ve ritmi hoşuma gitti. Ben de eşlik ettim, zaten Kürtçe okuduğum parça bana ait. Ben de öyle değerlendirmek istedim. Sadece şakasına öyle yaptım, iş ciddiye gitti. Valla hoşuma gitti, çok beğendim. Keşke daha önce imkanlarımız olsaydı biz daha güzel tanıtmak isteriz Cizre’mizi. Benim hoşuma gidiyor. Çok sıkıntı geçirdik, çok güzel bir duygu keşke her şey müzikle anlatılsaydı” dedi.

Mehmet Ali Şulan’ın abisi Hacı Şulan da, kardeşinin dediği gibi şaka ile başlayan bir kayıt yaptıklarını ancak sonuçta güzel bir klibin çıktığını ifade ederek, “Kardeşimin sesi güzel, Cizre ve Şırnak bölgesinde müzik yapıyoruz. Hem çalıp hem söylüyor” dedi.