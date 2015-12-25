Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde sokağa çıkma yasakları ve çatışmalar devam ederken, bu durumdan zarar gören çocuklar artık çatışmaların son bulmasını istiyor. Sokağa çıkamadıklarını, oyun oynayamadıklarını belirten Silopili 11 yaşındaki Mikail, “Bu kan dursun, öğretmenlerimiz dönsün, bize yardım edin, barış gelsin” dedi.

Cizre ve Silopi’de 13 Aralık’ta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından atılan mesajla öğretmenler kentten ayrılmış, 14 Aralık’ta da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 11 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre ve Silopi’de çocuklar, çatışmaların son bulmasını ve barışın gelmesini istiyor.

Evrensel’in haberine göre, Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde yaşayan ve çatışmalardan dolayı bodrum katına sığınan 10 yaşındaki Dicle, telefon görüşmesinde 11 gündür sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamadığını ve sabahtan akşama kadar silah seslerinin hiç susmadığını söyledi. Dicle, “Biz burada dışarı çıkıp oynayamıyoruz ve okula gidemiyoruz. Batıda çocuklar dışarı çıkıyor ve okula gidiyor. Burada bir katliam olduğunun farkında değiller. Bu da beni çok üzüyor” dedi.

“Bir an önce barış gelsin”

9 yaşındaki Cihan ise “Diğer şehirlerdeki çocuklar sokağa çıkıp oynuyor ve okula gidiyor. Korkmuyorlar. Ama burada biz tam tersini yaşıyoruz” dedi. Cihan, “Artık operasyonlar dursun. Eskisi gibi korkmadan okula gidip oyun oynamak istiyorum” diyerek bir an önce barışın gelmesini istedi.

“Çocukları öldürüyorlar”

Silopi’de yaşayan 11 yaşındaki Navdar ve ailesi ise evlerine kurşunlar isabet ettiği için 11 gündür evin bir odasına sığınmış. Navdar ile görüştüğümüzde silah seslerinin diğer günlere göre azaldığını ve silahların susmasını dilediğini söyledi. Navdar, “Normalde bir devlet çocukları savaştan korumalı. Silopi’de bırakın korumayı, çocukları öldürüyorlar” dedi.

“Polislerden çok korktum”

Nuh Mahallesi’nde yaşayan 9 yaşındaki Mikail de “11 gündür elektrik ve suyumuz yok. Dışarı çıkamıyoruz. Sürekli evlerimize bomba ve kurşun atıyorlar. Evlerimizi ve okullarımızı yakıyorlar” dedi. Geçtiğimiz günlerde evlerine gelip arama yapan polislerden korktuğunu belirten Mikail, “Lütfen bu kan dursun, öğretmenlerimiz tekrardan gelsin. Lütfen bize yardım edin, barış gelsin” şeklinde konuştu.