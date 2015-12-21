Cizre’den ayrılmayan öğretmen: "Beyaz bayraklarla mahalleleri boşaltın" anonsu yapılıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar sürüyor. Kentten ayrılmayan öğretmenlerden Osman Tetik, çatışmaların yoğun olduğu Yasef Mahallesi’nde güvenlik güçlerinin araçlarından “Beyaz bayraklarla mahalleleri boşaltın” anonsu yapıldığını söyledi.

Silopi ve Cizre’de 13 Aralık’ta öğretmenlere gönderilen mesajda “Öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerine alındığı ve okulların tatil edildiği” söylenmişti. Hemen ardından iki ilçede sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gönderdiği mesajın ardından kentten ayrılamayan sosyal bilgiler öğretmeni Osman Tetik, T24'e yaptığı açıklamada, 1 haftadır çatışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve yaklaşık 25 kişiyle bir bodrum katına sığındıklarını söyledi. Çatışmaların Cudi, Yasef ve Nur mahallelerinde yoğunlaştığını belirten Tetik, “Güvenlik güçlerinin araçlarından mahalleleri beyaz bayraklarla terk etmemiz için anonslar yapılıyor. Bu tür anonslar daha önce de yapılmıştı. Ancak insanlara nereye gidecekleri konusunda bir açıklama yapılmadı” dedi.

Tetik, okulların güvenlik güçleri tarafından karargâha çevrildiğini de sözlerine ekledi.