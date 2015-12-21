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Cizre ve Silopi’ye yürüyen gruba polis müdahalesi

Silopi ve Cizre'de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'ta ilan edilmişti.

21 Aralık 2015 15:47

Şırnak'ta HDP milletvekilleri öncülüğündeki grup, sokağa çıkma yasağı uygulanan Cizre ve Silopi ilçesine doğru yürümek istedi. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Radikal’de yer alan habere göre,  HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, Van Milletvekili Lezgin Botan, Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhan ile HDP ve DBP öncülüğünde kalabalık bir grup Cizre ile Silopi ilçesinde devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek için bu sabahın erken saatlerinde HDP ve DBP il binası önünde toplandı.

Toplanan grup yürüyerek Tekser Lojmanları güzergahından, çevre yoluna indi. Yürüyüş sırasında, sık sık, "Cizre, Silopi halkı yalnız değildir", "Yaşasın Cizre ve Silopi direnişi" sloganları atan grubun çevre yolunda yürüyüşüne polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazı ile müdahale etmeye başladı. Müdahale üzerine çok sayıda kişi yaya olarak boş arazilerden Cizre'ye doğru hareket ederken, önemli bölümü Şırnak kent merkezine döndü.

Yürüyüş nedeniyle Şırnak'ta fırın ve eczaneler dışında esnaf kepenk açmazken, öğrencilerin büyük bölümü de okula gitmedi. Şehir içi ulaşımı sağlayan araçların sürücüleri de kontak kapatırken, belediye ekipleri de çöpleri toplamadı.

Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık'ta ilan edilmişti. 

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