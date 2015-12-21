T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybinliler sokağa çıkma yasağından önce marketlere koştular

Vatandaşlardan bazıları elektrik ve su kesintisi yaşanacak ihtimaliyle ilçeyi terk ettiler

21 Aralık 2015 15:34

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının olmadığı 11 mahalleye de yasak uygulanacağı haberinin gelmesi üzerine mahalleliler, sabahın erken saatlerinde market ve pazarlara koştular. 11 mahalleye gelen yasak ile birlikte Nusaybin kent merkezinin tamamında sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Yasağın belediye hoparlöründen duyan vatandaşlar, sabah saat 06.00’da kalkarat market, fırın ve manavlara akın etti. 

Bazı vatandaşların ise çatışmalardan dolayı yine ilçede elektrik ve su kesintisi yaşanacak diye ilçeyi terk ettiği gözlendi.

Nusaybin'de sabah saatlerinde yaşananların görüntüleri şöyle:

 

ETİKETLER

nusaybinsokağa çıkmayasağı11 mahallekent merkeziyasakvideogörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24