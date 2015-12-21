Nusaybinliler sokağa çıkma yasağından önce marketlere koştular

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının olmadığı 11 mahalleye de yasak uygulanacağı haberinin gelmesi üzerine mahalleliler, sabahın erken saatlerinde market ve pazarlara koştular. 11 mahalleye gelen yasak ile birlikte Nusaybin kent merkezinin tamamında sokağa çıkma yasağı bulunuyor.

Yasağın belediye hoparlöründen duyan vatandaşlar, sabah saat 06.00’da kalkarat market, fırın ve manavlara akın etti.

Bazı vatandaşların ise çatışmalardan dolayı yine ilçede elektrik ve su kesintisi yaşanacak diye ilçeyi terk ettiği gözlendi.

Nusaybin'de sabah saatlerinde yaşananların görüntüleri şöyle: