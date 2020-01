Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'den: Bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapın

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde çatışmalar devam ederken Cizre’de yaşayan halk da elektrik kesintileri, hastalık ile mücadele ediyor. Cizreliler, “Ölümü bekleyerek zaman geçiriyoruz Bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapın” sözleriyle çağrıda bulundu.

Şırnak’ın Cizre ve Silopi İlçesi’nde 14 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgeye çok sayıda asker ve polis sevkiyatı yapılırken çatışmalar dolayısıyla kentte yaşayanlar da bodrum katlarına sığındı. Cizre’de yaşananları telefonla aktaran Nur Mahallesinde yaşayan üniversite öğrencisi Fırat Dalmış, “Tanklar hakim tepelere konuşlanmış durumda ve mahalleleri rastgele tarıyorlar, top atışları yapılıyor. Herkes kaygılı, çocuklar korku içerisinde elimizden bir şey gelmiyor çocukları korumaya çalışıyoruz” dedi.

Evrensel’den Hacı Bişkin’in haberine göre, Halkın ölüme terk edildiğini söyleyen Dalmış, “Elektrikler yok, sobalarımızı yakamıyoruz, herkesi öldürmeye kalkıyorlar. Duman çıkan evler taranıyor. Burası çok soğuk, çocukların temel besinleri tükenmek üzere. Küçücük çocuklar soğuktan ağlıyor. Evlerin önünde çöpler birikmiş durumda. Kokular yükseliyor. Hastalıklar başladı. Çocuklar ateşleniyor, kusuyor” diye konuştu.

“Hava almak için bahçeye çıkamıyoruz”

Cizre’nin neredeyse tamamının karanlıkta olduğunu söyleyen Dalmış, “Kaç gündür karanlıkta yaşıyoruz. Akşam çöktüğünde hiçbir şey göremiyoruz. El feneriyle bahçemize çıkıp hava almak istediğimizde keskin nişancılar tarıyor. Her yere ateş ediliyor” dedi.

“Ölümü bekleyerek zaman geçiriyoruz”

Cizre’nin Yafes Mahallesi’nde yaşayan Agit Saltıkalp da ilçede yaşananları şu sözlerle anlattı; “Yafes Mahallesi’nde öğleden sonra kobra tipi zırhlı araçlardan atılan ağır bombalar sivillerin yaşadıkları evleri yıkmış durumda. Paletli zırhlı araçlar mahalleyi ağır bombardımana tutuyor. Her saniye ölümü bekleyerek zaman geçiriyoruz. Ölü ve yaralılarımıza ulaşamıyoruz. Yüksek katlı binaları hedef alıyorlar. Dün yine 4 katlı bir binayı hedef aldılar, şans eseri evde yaşayanlar yaralı olarak kurtuldu. 3 gündür elektrikler yok, mumları yakmaya bile korkuyoruz. Işık olan her yere ateş ediliyor. Her saniye korkuyla geçiyor. Ölümle baş başa kaldık. Elektrik yok, hava soğuk, herkes üşüyor. Hiçbir yere çıkamıyoruz, yiyeceklerimiz tükendi. Bu savaşı durdurmak için bir şeyler yapın. Yoksa ölüyoruz.”

“Sesimizi duyurun”

Türkiye’de yaşayan herkese seslenen Saltıkalp, “Bu sadece benim görüşlerim değil. Tüm mahalle insanı olarak iletiyoruz size. Türkiye’ye sesimizi duyurun, ses çıkarsınlar, duyarlılık göstersinler. Çatışmaları hep birlikte durduralım. Burada yaşananlar sıradan değil. Herkes alışmış gibi. Buna son verelim artık” dedi.