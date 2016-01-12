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Cizre'de 30 TIR yandı; yangına 'top atışı'nın sebep olduğu iddia edildi

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde sokağa çıkma yasağıyla birlikte operasyonlar devam ediyor

12 Ocak 2016 00:48

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte başlayan operasyonlar devam ederken, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki TIR parkında bulunan yaklaşık 30 aracın, araç parkına düşen top, roket ve diğer ateşli silah mermilerinin çıkardığı yangında kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

DHA’nın haberine göre Silopi ile birlikte 14 Aralık günü uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre İlçesi'nde, hakim tepelerde konuşlanan tankların belirlenen hedeflere top atışı sürüyor. Zaman zaman top atışlarıyla birlikte şiddetli silah seslerinin duyulduğu ilçe merkezinde bulunan TIR Parkı'nda, roket, top mermileri ve patlayan bombalar nedeniyle yangın çıktı. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği için herhangi bir müdahalenin yapılamadığı yangında, park halindeki yaklaşık 30 TIR yanarak kül oldu. Yangınla birlikte yaşanan patlamalarda havaya yükselen alevler ilçenin tamamını aydınlattığı görüldü.

Öte yandan barikat ve hendeklerin bulunduğu Yafes Mahallesi'nin giren güvenlik güçleri, mahallede hakimiyeti ele geçirdi. Yafes Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tahrip olurken, Alibey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, patlama ve silah sesleri nedeniyle korku ve endişeli olduklarını söyledi. Cizre İlçesi'nde patlama ve silah sesleriyle birlikte TIR parkında çıkan yangın da hala devam ediyor.

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