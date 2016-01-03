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Habur Sınır Kapısı açılıyor

Bakan Tüfenkci, sınırın bir iki gün içerisinde açılacağını söyledi

03 Ocak 2016 19:20

Gümrük ve Ticaret Bakanı, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir süredir kapalı tutulan Habur Sınır Kapısı'nın bir iki gün içinde açılacağını belirterek, "Bölge için elini taşın altına koymayıp silaha sarılanlar, buradaki insanların ekmeğiyle oynayanlar yüzünden bu kapılar kapandı. Bu kapıları işlemez hale getirenlerin kimler olduğunu milletimiz de görüyor" dedi. 

Türkiye-Irak sınırında 14 Aralık'tan bu yana kapalı tutulan Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Tüfenkci, ilk kez hizmete alınan mobil x-ray cihazı ve gümrük sahasında yürütülen çalışmalar hakkında Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve diğer mülki idarecilerden bilgi aldı.

Tüfenkci, "Habur'da gümrük giriş çıkışlarında bir sıkıntı olmamasına rağmen güvenlik nedeniyle kapalı tutuluyordu. Bugün değerli arkadaşlarımızla olayı yerinden inceleyip, bir sıkıntı olmazsa ve güvenlik problemi de halledilirse yarın veya daha sonraki gün bu kapıdan giriş çıkışın yapılması noktasında gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Tüfenkci, bölge halkının kazanç kapılarının kapalı kalması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Tüfenkci, geçişlerin gündüz saatlerinde sağlanması gerektiğine işaret etti.

Geçişler sağlanırken hiçbir kamyon şoförünün, esnafın zarar görmemesini istediklerini ifade eden Tüfenkci, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Güvenli bir şekilde geçişleri sağlamak için arkadaşlarımız planlama yapıyor. Öncelik hakkını yollarda birikmiş TIR’lara vererek, günün belirli saatlerinde geçiş üstünlüğü sağlayacağız. Belli bir zaman sonra bu biriken tır parkını eritmiş olacaklar. Ondan sonra inşallah operasyonlar tamamen bittiğinde de çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde geçişler olacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük sahasını 24 saat çalışır halde tutuyoruz. Bununla ilgili gerek bomba arama köpeklerimiz gerekse ihtiyaç duyulursa personel takviyemizle gümrük sahalarındaki faaliyetlerimizi aksatmadan devam edeceğiz. Emniyet güçlerimiz de gerekli yol güvenliğini sağlayarak hızlı bir şekilde ihracatçı ve ithalatçılarımızın işlerini kolaylaştırmak için çaba gösterecek. Bugün bu kapının açılma kararını vermek için geldik. Bölge için elini taşın altına koymayıp silaha sarılanlar, buradaki insanların ekmeğiyle oynayanlar yüzünden bu kapılar kapandı. Bu kapıları işlemez hale getirenlerin kimler olduğunu milletimiz de görüyor. Amacımız bu kapıları tekrardan açık hale getirmektir. Yarın ya da en geç öbür gün açılır."

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