Ülkeye giremeyen şoförler 26 gündür Habur Gümrük Kapısı'nda bekliyor

Şırnak'ın Cizre ve Silopi İlçeleri'nde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kapatılan Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye 26 günden bu yana dönemeyen Türk şoförler, yetkililerden yardım istedi.



DHA'nın haberine göre, Habur Gümrük Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Kürt yönetiminin kontrolünde bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda yaklaşık 26 gündür bekleyen Türk şoförler, DHA WhatsApp Haber Hattı'nı arayarak zor durumda olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 26 gündür sınır kapısında beklediklerini yemek almak için paralarının bittiğini söyleyen Türk şoförler, yetkililerden yardım istedi.



Günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirten Türk şoförlere, peşmergelerin İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda yemek yardımı yapıyor. Dağıtılan sıcak çorba ve ekmek yiyen Türk şoförler, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi. İçinde bulundukları durumu cep telefonlarıyla görüntüleyen Türk şoförler, perişan halde olduklarını ve ailelerine bir an önce kavuşmak istediklerini belirtti.

