T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ülkeye giremeyen şoförler 26 gündür Habur Gümrük Kapısı'nda bekliyor

Habur Sınır Kapısı, Cizre ve Silopi'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kapatıldı

Fotoğraf: Arşiv

01 Ocak 2016 00:10

Şırnak'ın Cizre ve Silopi İlçeleri'nde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte kapatılan Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye’ye 26 günden bu yana dönemeyen Türk şoförler, yetkililerden yardım istedi. 

DHA'nın haberine göre, Habur Gümrük Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Kürt yönetiminin kontrolünde bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda yaklaşık 26 gündür bekleyen Türk şoförler, DHA WhatsApp Haber Hattı'nı arayarak zor durumda olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 26 gündür sınır kapısında beklediklerini yemek almak için paralarının bittiğini söyleyen Türk şoförler, yetkililerden yardım istedi. 

Günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını belirten Türk şoförlere, peşmergelerin İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda yemek yardımı yapıyor. Dağıtılan sıcak çorba ve ekmek yiyen Türk şoförler, Habur Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi. İçinde bulundukları durumu cep telefonlarıyla görüntüleyen Türk şoförler, perişan halde olduklarını ve ailelerine bir an önce kavuşmak istediklerini belirtti.
 

ETİKETLER

habur sınır kapısıtürk şoförlerkamyonsınır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24