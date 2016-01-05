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Sokağa çıkma yasağından dolayı 3 haftadır kapalı olan Habur Sınır Kapısı’ndan geçişler başladı

Giriş yapan araçlar, askeri konvoylar eşliğinde Silopi ve Cizre'den geçiyor

05 Ocak 2016 14:54

Cizre ve Silopi'de 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapanan Habur Sınır Kapısı açıldı. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde mahsur kalan yaklaşık binlerce şoför, Türkiye'ye dönmeye başladı.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde mahsur kalan yaklaşık binlerce şoför, Türkiye'ye dönmeye başladı. Türkiye'ye giriş yapan araçlar, askeri konvoylar eşliğinde Silopi ve Cizre'den geçiyor.

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