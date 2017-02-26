Cizre’deki sokağa çıkma yasaklarında hayatını kaybeden gazeteci için yakalama kararı!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş hakkında, ölümünden 4 ay sonra 7.5 yıl hapis istemiyle açılan davada, hakkında ‘yakalama kararı’ çıkartıldığı ortaya çıktı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, ölümünün üzerinden 4 ay geçtikten sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 10 sayfalık iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile geçtiğimiz yıl kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Kasım ve Aralık 2015’te yayınlanan 16 sayısında “Örgüt propagandası” yapıldığı iddiasıyla Aktaş hakkında 7.5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti.

Davada savcının ifadesi alınmadığın için Aktaş hakkında 9 Mayıs 2016 tarihinde “yakalama emri” düzenlendiği ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Aktaş, haber takibi için gittiği Cizre’nin Cudi Mahallesi’nde yaralanmış, birçok yaralı ile birlikte bir binanın bodrumuna sığınmıştı.

Bodrumda kaldığı sürede Aktaş ile en son telefonla 6 Şubat 2016’da iletişim sağlanmış, daha sonra bir daha Aktaş’tan haber alınamamıştı.

Aktaş ile birlikte bodruma sığınan yaralıların tahliye edilmesi ve hastanede tedavi edilmesi için yapılan girişimler engellenmiş, basın ve meslek örgütlerinin yaptığı çağrılar ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan acil tedbir başvurusu da sonuçsuz kalmıştı.

Teşhis edilmeyen cenazelerin belirlenmesi için ailenin verdiği kan örneği üzerinden yapılan DNA eşleşmesi sonucunda Aktaş’ın cenazesinin Habur Sınır Kapısı’nda geçici olarak kurulan Adli Tıp Kurumu’nda olduğu ortaya çıkmıştı.