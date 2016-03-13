Cizre'deki savcı, "O bodrumlara girmem" mi dedi?

Avukatlar, Cizre’deki bodrumlarda inceleme yapılması talebine savcının “O bodrumlara girmem” yanıtı verdiğini açıkladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 79 gün süren operasyonların ardından kent harabeye döndü. Ölü sayısı hâlâ bilinmezken, Dicle Nehri’ne dökülen molozların içinden insan parçaları çıktığı belirtildi. Parçalanmış ve yanmış cesetler, bodrumlardan çıkan cenazelerle ilgili tartışma sürerken Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD) Eşgenel Başkanı avukat Gülşen Özbek, yaşananlara ilişkin etkili bir soruşturma yürütülmediğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, detaylı bir olay yeri incelemesi bile yapılmadığını anlatan Özbek, “Dicle Nehri’ne dökülen molozlarının içinden cenazelere ait uzuvlar hâlâ da bulunuyor. Dün bir grup çocuk yine kol bulup, olduğu yere gömmüşler. Durumu savcılığa bildirdik. Hem insanlar öldürüldü hem de evler talan edilmiş durumda. Halen de soruşturma ile ilgili komisyonların kurulduğunu söyleyemeyiz. Olay yeri incelemeleri çok sınırlı yapılıyor ve özel harekâtçıların eşliğinde yapılıyor bu incelemeler. Yapılan incelemeler de çok şekilsel yapılıyor, yeterli derinlikte değil” diye konuştu.

‘Bağımsız birim yok’

Hukukçuların talepleri doğrultusunda savcıların bazı incelemeler yaptığı anlatan Özbek, “Bağımsız ve tarafsız bir soruşturma biriminden bahsedemeyiz. Soruşturma birimlerinde olanlar ise Cizre’de yaşananları normalmiş gibi görüyor. ‘İşte burada bir savaş oldu ve savaşlarda zaten insanlar ölür, polisi de askeri de hayatını kaybetti’ gibi bir algı ve yaklaşım var. Sanki bu ölümler karşısında soruşturmamayı, soruşturma yapmamayı normal görüyorlar. (Bodrumların bulunduğu) Üç bina için özellikle talepte bulunduk, savcılık geldi ama güvenlik gerekçesiyle savcı ‘ben o bodrumlara giremem’ dedi. Biz ‘vatandaş tespit etti orada hâlâ uzuvlar var’ deyince bize ‘polisimi de riske atamam siz kendiniz delilleri toplayın, girip delil kol bacak bulursanız bize getirin’ dediler. Biz de avukatlar olarak ellerimize eldivenler takıp dışarıda bekleyen polislere teslim ettik. Cizre’de bu yapıldı, savcılar bodrumlara girmedi” diye konuştu.