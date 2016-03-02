Fotoğraflarla Cizre'de 79 günlük yıkım...

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015'te başlayan sokağa çıkma yasağı bugün sabah 05:00 itibariyle kısmen kaldırıldı.
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Sokağa çıkma yasağı ve ardından başlatılan operasyon iki aydan uzun sürdü.
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Kriz masasının verilerine göre, üç bodrum katından 167 cenaze çıkartılarak çevredeki il ve ilçe hastanelerine gönderildi, 137 cenazenin teşhis edilmesi bekleniyor ve en az 65 cenazenin teşhisi mümkün değil.
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, Cizre'de toplu katliam yapıldığını söyledi.
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HDP'lilerin toplu katliam savına gerekçe olarak özellikle üç bodrum katında aralarında yaralıların da bulunduğu söylenen kişilerin sağ çıkmamış olmalarını gösteriyor.
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Cizre’ye giden gazeteci Fatih Pınar, ilçedeki yıkımı görüntüledi.