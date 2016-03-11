Savcılık, Cizre'deki bodrum enkazlarına dair her türlü bilginin iletilmesini istedi

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre'de 41 cenazenin çıkarıldığı Narin sokakta bulunan ikinci bodrumla ilgili Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir talimat gönderdi. Soruşturma kapsamında söz konusu bodrumla ilgili fotoğraf ve krokilerin istendiği talimatta, bodrum enkazının kaldırılması sırasında insan uzvuna rastlanması halinde emniyet tarafından derhal savcılığa bilgi verilmesi istendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 2 Mart’ta kaldırılmıştı. Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Yasak kalktıktan sonra Şırnak Barosu ile Diyarbakır Barosu Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vererek olay yeri tespiti ve incelemesi yapılması istendi. Bunun üzerine savcılık bodrumlarla ilgili soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir talimat gönderdi.

Savcılık emniyete talimat verdi

Savcılık tarafından Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen talimatta Niran sokakta bulunan bodrumla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“1- Cudi mahallesi Niran sokakta no: 16 adreste yapılan olay yeri incelemesine ilişkin tüm kayıtların fotoğrafların gönderilmesi,

2- İlgili adres konusunda güncel harita bilgisi iç ve dış basit krokinin çiziminin yapılarak gönderilmesi,

3- Cudi mahallesi Niran sokakta no: 16 adres konusunda gerekli koordinasyonun sağlanarak (Cizre Belediyesi ya da İl Özel İdaresi) yıkılmak üzere olan bu binanın enkazlarının kaldırılması durumunda çıkması muhtemel bir insan uzvu vs. olur ise derhal Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi ve ilgili uzuvların muhafaza altına alınması,

4- Cudi mahallesi Niran sokakta no: 16 adreste gerçekleşen olaya ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin dosyasına eklenmek üzere gönderilmesi”

“Bodrumlardan ağır kokular geliyor”

Savcılık soruşturmasını yakından takip ettiklerini söyleyen Şırnak Barosu üyesi avukat Sertaç Özkan soruşturma ile ilgili, “Sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra Cizre’deki üç bodrumla ilgili delil tespiti yapılması için savcılığa başvurduk. Başvuru sonrası savcılıkla beraber birinci bodrumda incelemede bulunduk. Birinci bodrumda insan kemikleri ve et parçalarına rastladık. Toplanan deliller savcılığa verildi. Yalnız ikinci ve üçüncü bodrum tamamen çöktüğü için bu bodrumlarda inceleme yapılamadı. Niran sokakta bulunan bodrumdan ağır kokular gelmesi üzerine tekrar savcılığa başvurduk. Savcılık ikinci bodrumun enkazının kaldırılacağını bildirdi. Enkaz kaldırma çalışması avukatlar ve güvenlik güçleri eşliğinde cumhuriyet başsavcılığı nezaretinde yapılacak. Bodrumlarla ilgili yürütülen bu soruşturma çok önemli. Çünkü kamuoyu üç bodrumda da yaşananlara tanık oldu. AİHM’in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) bu bodrumlarla ilgili tedbir kararı olmasına rağmen bu bodrumlarda yaşam hakları ihlal edildi. Ayrıca bu bodrumlarla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği söz konusu. Her üç bodrumda yaşananların aydınlatılması için baro olarak bu soruşturmayı yakından takip edeceğiz” dedi.