Cizre'deki bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Nusret Bayar da hayatını kaybetti!

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de bir binanın bodrum katında ambulans bekleyen 24 yaralıdan Nusret Bayar da hayatını kaybetti.

Bodrumda ambulans beklerken hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıkarken HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter’da yaralılardan Veli Çiçek (13) ile Sultan Irmak’ın (16) durumunun ağır olduğunu yazdı.

Sokağa çıkma yasağının 45 gündür devam ettiği Cizre’de bodrum katında mahsur kalan yaralılar 5 gündür ambulans bekliyor.

HDP heyeti İçişleri Bakanlığı'nda

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, HDP'li milletvekilleri Meral Danış ve Osman Baydemir de Cizre'deki duruma ilişkin İçişleri Bakanlığı'na gitti