Bodrumda ambulans bekleyen yaralılar: Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz

Şırnak’ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi’nde 23 kişiyle birlikte bir bodrum katında mahsur olan Cizreli siyasetçi Mehmet Tunç, "Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz" dedi.

Tunç, "Sargı bezi bile yok. Yorganın içindeki pamukları (aldık), evin içinde çocuk bezleri bulduk, bu insanların yaralarına koyduk” diye konuştu.

BBC Türkçe’den Selin Girit’in haberine göre, Cizre’de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık tarihinden bu yana sürüyor. Güvenlik güçlerinin operasyonları da devam ediyor.

Dört gün önce, Mehmet Tunç’un da aralarında bulunduğu 28 kişinin kaldığı bir ev, operasyon sırasında bombalanmış ve evde bulunanlar, bazıları ağır olmak üzere yaralanmıştı. Bu kişilerden dördü hastaneye kaldırılamadıkları için yaşamlarını yitirdi.

“Evde iki kişi ağır yaralı”

BBC Türkçe’nin telefonla ulaştığı Mehmet Tunç, evdeki iki kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi. Yaralıların evde tedavi malzemesi bulunamadığı için durumunun kötüye gittiğini belirten Tunç, "Burada bir trajedi yaşanıyor. Eğer sizler de sessiz kalırsanız, inanın ki buradaki insanların ölümünden sizler de sorumlusunuz" dedi.

Evin içine top mermisi düştüğünü, evdekilerin bu nedenle yaralandığını söyleyen Tunç, yaralıların bazılarında iç kanama olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Sargı bezi bile olmadığını, koli bantlarıyla yaralıların kanını durdurmaya çalıştıklarını ifade eden Tunç, "En iyi durumda olan benim. Zor durumdayız. Benim de yavaş yavaş psikolojim bozuluyor" diye konuştu.

Telefon görüşmesi sırasında dışarıdan bomba sesleri geliyordu. Mehmet Tunç, bu görüşmeyi yapabilmek için üst katlara çıktıklarını, güvenlik nedeniyle tekrar bodrum katına inmeleri gerektiğini söyledi.

Şiddetli bir patlama sesinin daha duyulmasının ardından, Mehmet Tunç, "Biz aşağı inmek zorundayız." dedi, telefon görüşmesi kesildi. Cizre'deki son durumla ilgili olarak Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yla da görüşme talebi kabul etmediği belirtildi.