T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrumda ambulans bekleyen yaralılar: Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz

"Sargı bezi bile yok. Yorganın içindeki pamukları, çocuk bezlerini yaralara koyduk"

27 Ocak 2016 09:25

Şırnak’ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi’nde 23 kişiyle birlikte bir bodrum katında mahsur olan Cizreli siyasetçi Mehmet Tunç,  "Sessiz kalırsanız buradaki ölümlerden siz de sorumlusunuz" dedi.  

Tunç, "Sargı bezi bile yok. Yorganın içindeki pamukları (aldık), evin içinde çocuk bezleri bulduk, bu insanların yaralarına koyduk” diye konuştu. 

BBC Türkçe’den Selin Girit’in haberine göre,  Cizre’de sokağa çıkma yasağı 14 Aralık tarihinden bu yana sürüyor. Güvenlik güçlerinin operasyonları da devam ediyor. 

Dört gün önce, Mehmet Tunç’un da aralarında bulunduğu 28 kişinin kaldığı bir ev, operasyon sırasında bombalanmış ve evde bulunanlar, bazıları ağır olmak üzere yaralanmıştı. Bu kişilerden dördü hastaneye kaldırılamadıkları için yaşamlarını yitirdi.

 

“Evde iki kişi ağır yaralı”

 

BBC Türkçe’nin telefonla ulaştığı Mehmet Tunç, evdeki iki kişinin de ağır yaralı olduğunu söyledi. Yaralıların evde tedavi malzemesi bulunamadığı için durumunun kötüye gittiğini belirten Tunç, "Burada bir trajedi yaşanıyor. Eğer sizler de sessiz kalırsanız, inanın ki buradaki insanların ölümünden sizler de sorumlusunuz" dedi.

 

Evin içine top mermisi düştüğünü, evdekilerin bu nedenle yaralandığını söyleyen Tunç, yaralıların bazılarında iç kanama olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Sargı bezi bile olmadığını, koli bantlarıyla yaralıların kanını durdurmaya çalıştıklarını ifade eden Tunç, "En iyi durumda olan benim. Zor durumdayız. Benim de yavaş yavaş psikolojim bozuluyor" diye konuştu.

Telefon görüşmesi sırasında dışarıdan bomba sesleri geliyordu. Mehmet Tunç, bu görüşmeyi yapabilmek için üst katlara çıktıklarını, güvenlik nedeniyle tekrar bodrum katına inmeleri gerektiğini söyledi.

Şiddetli bir patlama sesinin daha duyulmasının ardından, Mehmet Tunç, "Biz aşağı inmek zorundayız." dedi, telefon görüşmesi kesildi. Cizre'deki son durumla ilgili olarak Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yla da görüşme talebi kabul etmediği belirtildi. 

 

 

ETİKETLER

cizreşırnaksokağa çıkma yasağıçatışmaoperasyon

İlgili Haberler

Cizre'de bir bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz hayatını kaybetti

HDP'li Sarıyıldız: Ambulans gitmezse o binadaki 30’a yakın kişi hayatını kaybedecek

Cizre ve Silopi’de gözaltına alınan 24 kişi işkenceye maruz kaldı mı?

İHD, gözaltındayken şiddete maruz kaldıklarını iddia edenlere ilişkin suç duyurusunda bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24