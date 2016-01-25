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Cizre'de bir bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz hayatını kaybetti

HDP'li Sarıyıldız: Ambulans gitmezse o binadaki 30’a yakın kişi hayatını kaybedecek

25 Ocak 2016 21:42

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının 43. gününe girdiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir binanın bodrum katında ambulans gelmediği için bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz, hayatını kaybetti. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, binada 30'a yakın hafif ve ağır yaralının olduğunu belirtti.

T24'e konuşan Sarıyıldız, şunları söyledi: 

Günlerdir feryat figan ediyoruz, açık adresini Vali Bey'e Kaymakam Bey’e, İçişleri Bakanlığı’na bildirmemize rağmen, bu binanın bodrumunda hafif ve ağır yaralılar bulunduğunu söylememize rağmen... O binaya acilen amblans gönderilmesi gerektiğini söyledik ama neyazık ki bu talebimiz, bu feryadımız duyulmadı. Maalesef Selami de yaşamını yitirdi. O binada hala yaralılar var. Bir ölüm daha olmasın, bir can daha toprağa düşmesin diye derhal ambulansın oraya gitmesi gerekiyor. Yoksa o binadaki 30’a yakın kişi hayatını kaybedecek. Türkiye  bunna sessiz kalmasın.

 

"Dengir Mir Mehmet Fırat
ambulans için bakanlıkta"

 

HDP'li Sarıyıldız, binanın bulunduğu bölgeye ambulans sevk edilmesi için HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ile bir HDP milletvekilinin daha İçişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulunduğunu söyledi.

 

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