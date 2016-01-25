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HDP'li Sarıyıldız: Cizre’de her an bir katliam yaşanabilir

"Bu insanların arasında hafif ve ağır yaralılar var. Binanın üçüncü katı bugün bombalandı"

Cizre&#39;de geçtiğimiz günlerde sivillerin üzerine ateş açılması görüntülenmişti

25 Ocak 2016 18:23

Veysi Polat

Sokağa çıkma yasağının 43’ncü gününe giren Şırnak’ın Cizre ilçesinde çatışmalar devam ederken, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız 'katliam yaşanabileceği' iddiasında bulundu. Sarıyıldız, Cudi Mahallesi’nde bir binanın bodrum katına sığınan 30 kişinin ölümle karşı karşıya olduğunu söyledi.

T24’e konuşan Faysal Sarıyıldız, Cudi Mahallesi, Bostancı Sokak, 23 Numaralı evin bodrum katına sığınan 30 kişinin her an ölebileceğini söyledi. Sarıyıldız, “Bu insanların arasında hafif ve ağır yaralılar var. Binanın üçüncü katı bugün bombalandı. Bodruma sığınanlar basınç nedeniyle kapının havaya uçtuğunu bildirdiler. Bu binada katliam yaşanabilir. Yaşanılanların adı vahşettir” dedi.

Konuyla ilgili Şırnak Valiliği ve Cizre Kaymakamlığı’nı defalarca aradığını ifade eden Sarıyıldız, “Ben şu an belediye binasındayım. Vali ve Kaymakam telefonlarıma çıkmıyor. Mesajla söz konusu evin açık adresini atıp o bölgeye acil ambulans gönderilmesi gerektiğini söyledim. Ankara’da arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı ile temas halindeler. Müsteşarla görüşüldü. O insanların kuratırılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

 

 

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