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Cizre'de vurulan kameramana hastanede gözaltı kararı!

5 gündür hastanede tedavi gören İMC TV muhabiri Refik Tekin, polis gözetiminde tutuluyor

25 Ocak 2016 18:09

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev başındayken açılan ateş sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden İMC TV kameramanı Refik Tekin hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Hem Şırnak Valiliği'nin, hem de Cizre Savcılığı'nın hazırladığı gözaltı kararına ilişkin belgelerde Refik Tekin için 'bölücü terör örgütü üyesi' ifadesi kullanılıyor.

Geçen Çarşamba (20 Ocak 2015) Cizre’de haber takibi sırasında vurulan kameraman Refik Tekin için Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, Tekin’in hastanede bulunduğu sürede gözaltında tutulması ve taburcu olunca da gözaltına alınarak ifadeye götürülmesi talep ediliyor.

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Tutanaklarda ayrıca Refik Tekin’in hiçbir adli kaydının dahi olmadığı görülüyor. 5 gündür hastanede tedavi gören Tekin, polis gözetiminde tutuluyor.

İMC TV'nin haberine göre, Refik Tekin için gerekli hukuki itirazlar yapıldı, ancak şu ana kadar itirazlara bir yanıt alınabilmiş değil.

Refik Tekin için 'terör örgütü üyesi' ifadesi kullanılan tutanaklar şöyle:

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