Cizre ve Silopi’de gözaltına alınan 24 kişi işkenceye maruz kaldı mı?

İnsan Hakları Derneği (İHD) sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre ve Silopi'de gözaltına alınan 24 kişinin psikolojik şiddete uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İHD Şırnak Şubesi, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Cizre ve Silopi’de gözaltındayken fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddia eden 24 kişi ile ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, İHD tarafından, “İşkence, hakaret, tehdit, cinsel saldırı” suçlamasıyla yapılan suç duyurusunda; işkenceye uğradıkları iddia edilen kişilerin mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması ile sorumlu kişiler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Ayrıca suç duyurusunda şikâyetçilerin gözaltında tutulduğu nezarethanelerde bulunan kamera görüntüleri ile şikâyetçiler için gözaltı süresince alınan doktor raporları istendi.

Gözaltındayken şiddete maruz kaldıklarını iddia eden bazı vatandaşların İHD başvuruları şöyle:

Murat Davulci: “02.01.2016 tarihinde polislerin mahalleleri ve evlerimizi terk etmemizi anons ettikten sonra ben, annem, babam, kardeşlerim ve eşim evimizi terk edip nakil olmak için Silop’i İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde toplandık. Buradan güvenli bir alana nakledilmek üzere spor salonuna götürüldük. Burada yapılan kimlik kontrolleri sırasında ifadem olduğu söylenip beni gözaltına aldılar. Buradan sorgu için emniyet binasına getirildim. Burada ellerimi arkadan kelepçeleyip diz üstü çökmemizi istediler. Bu esnada orada görevli bir polis ‘burası İsrail duvarlarıdır. Burada hepinizi öldürüp’ deyip, kafalarımızı duvarlara vurup tekmelerle sırtımıza vurdular. Yüz üstü yatırıp ayaklarıyla sırtımızın üstüne çıktılar. Ağır hakaretler ve küfürler savurdular. 9-10 saat diz üstü çöktüğümüz durumda bu uygulamalara maruz kaldım.”

Ramazan Durmaz: “Gözaltında hiçbir şekilde ne yemek ne de su ihtiyacım karşılanmıyordu. Her istediğimde cevapları sonuçsuz bir ‘tamam’ ya da hakaretler ile karşılaşıyor ve aç susuz kalıyordum. Gözaltında 90’ları aratmayan bir muamele ile başıma siyah bir torba geçiriliyor ve şiddete uğruyordum. Yine başımda torba varken; hala bile ne olduğunu bilmediğim kağıtlar şiddet, hakaret ve tehditlerle zorla bana imzalatılıyordu.”

Kahraman Çaba: “19 Ocak günü Cizre’de sokağa çıkma yasağı esnasında çocuklarım için ekmek almaya çıkarken, ekmek fırının yakınlarında atılan bomba atar mermileriyle yaralandım. Yaralarım çok ve ağır olduğundan gözlerimi Cizre Devlet Hastanesi’nde açtım. Sonra Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildim. Taburcu olduktan sonra Şırnak’ta bulunan yakınlarımın evine yerleştim. Emniyet beni 21.01.2016 günü ifadeye çıkardı. Gider gitmez gözaltına alınıp bu yaralı halimle nezarethane gibi(ameliyatlı halimle) ağır kokulu ve soğuk bir yerde üç gün boyunca tutuldum.”