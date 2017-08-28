Cizre'deki 6 uzman doktor gitti, 8 aylık hamile karnındaki bebeği ile öldü (2)

\"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HEM ANNE HEM BEBEK KURTARILAMAMIŞTIR\"

Cizre İlçesi\'nde 2 gün önce sancılarının artması üzerine kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde uzman kadın doktor olmadığı için karnındaki bebeği ile kurtarılamayan Peyruze Pulat\'ın ölümü ile ilgili Devlet Hastanesi yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Doktor atamaları ile ilgili girişimlerimiz daha hassasiyet ile devam edilecektir\" denildi. Cizre Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, hastanenin Acil Polikliniği\'ne başvuran ve önceden riskli gebeliği olduğu belirtilerek, \"Doğumunun 3\'üncü basamak olan bir sağlık tesisinde yapılması gerektiği belirtilen gebeye yapılan tüm müdahalelere rağmen hiç kimsenin ve özellikle biz sağlık camiasının hiç istemeyeceği bir şekilde anne ve bebek ölümünün gerçekleştiği üzücü bir olayın meydana geldiği belirtilerek, hastanedeki kadın doğum uzmanı doslarları ile ilgili bilgi paylaşıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"HASTANEMİZDE 1 KADIN DOĞUM DOKTORU KALDI\"

\"Hastanemiz kadrosunda 1 ay önceye kadar 6 kadın doğum hekimi bulunurken; 1 doktorumuzun yasal doğum sonrası izninde olduğu, 3 doktorumuzun engeliyemiyeceğimiz bir durum olan istifalarını verip sözleşmelerini tek taraflı fesh ederek kamudaki memurluk görevinden ayrılışlarını yaptığı ve 1 doktorumuz da eş tayini yaparak kurumumuzdan ayrılışlarını yaptıkları görülmüştür. Hastanemiz bünyesinde hizmet verecek 1 kadın doğum doktoru kalmıştır. Hastane yönetimi olarak Hastanemize kanunen tesis edilen kadronun (PDC) tamamlanması için, her atama döneminde eksik olan doktor ve diğer personel sayısı kadar personel atamasının yapılması resmi yazı ile istenmektedir. Hastanelere yapılacak olan tüm atamalar Bakanlıkça mezun olan kadrolar gözönünden tutularak merkezi atama ile yapılmaktadır. Şırnak genel sekreterliği tarafınca 10 günlük bayram tatilinde çalışacak olan personelin çalışma programları yapılması istenmiştir. Cizre Devlet Hastanesi olarak çalışma proğramımız yapılarak liste halinde Şırnak Genel Sekreterliğine iletilmiştir. Genel sekreterlik bilgisi dahilinde Cizre Devlet Hastanesi ve Silopi Devdet Hastanesi tüm branşlarda olduğu gibi tek olan kadın doğum doktorları ile ilgili proğramda yapılmıştır. Yönetmelikler ile belirlenen çalışma esaslarında; tek olan branş doktorlarının içap-nöbet tutma zorunluklarının olmadığı belirtilmesine rağmen; ilk 5 günü silopi DH\'de görev yapan kadın doğum doktoru tarafınca kadın doğum hastalarına bakılacağı ve ikinci 5 gününde ise Cizre Devlet Hastanesinde görev yapan doktor tarafınca hastalara bakılacağı planlanmıştır.\"

\"HEM ANNE HEM BEBEK KURTARILAMAMIŞTIR\"

Hastane açıklamasında, üzücü olayda vefat eden annenin gebelik takiplerinde doğumunun riskli olduğu ve 3\'üncü basamak bir hastanede (Fakülte veya Eğitim araştırma hastanesinde) doğumun yapılması aileye bilirtildiği ifade edilerek, şöyle devam edildi:

\"Hasta, 112 ambulansı ile Cizre merkez Cudi Mahallesi\'nden alınarak acilimize getirilirken hastanın yanındaki refakatçisi tarafınca hasta ile ilgili risklerin bilgisi acil nöbetçi doktorumuza iletilmesi üzerine doktorumuz hastanın sevki için 112 Komuta Merkezi ile irtibata geçmiştir. Hem Şırnak Devlet Hastanesi\'ndeki kadın doğum doktoru ve hastayı kabul eden Silopi Devlet Hastanesi\'ndeki kadın doğum doktoru hastanın 3\'üncü basamak bir merkeze sevk edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Hastaneye getirilişinden itibaren geçen 1 saatlik zaman dilimi içerisinde, gelirken de durumu kötü olan hastanın durumunun daha da kötüleşmesi üzerine hastaya hayata döndürme müdahalesi (CPR) yapılmıştır. Müdahaladen olumlu cevap alınmaması üzerine bebeğe son şans verilip nadir yapılan bir müdahale ile genel cerrahi doktoru ve acil uzman doktoru tarafınca acilde sezeryan ameliyatı yapılarak bebek doğurtulmuştur. Bebeğe çocuk doktoru tarafınca canlandırma müdahalesi yapılmıştır. Maalesef tüm müdahalelere rağmen hem anne hem bebek kurtarılamamıştır. Üzücü olaydan dolayı tüm sağlık camiası üzüntü içerisindedir. Doktor atamaları ile ilgili girişimlerimiz daha hassasiyet ile devam edilecektir. Yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğumuz bu olayda vefat eden anneye Allah\'tan rahmet , aileye başsağlığı ve sabrı niyaz dileyerek gerekli önlemlerin alınması için çaba içinde ve takipçisi olacağımızı belirtiriz.\"

