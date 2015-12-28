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Cizre'de yasağın 15. gününde 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

5 yaşındaki Hüseyin Selçuk, ensesine isabet eden tek kurşunla hayatını kaybetti

28 Aralık 2015 22:34

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının 15 gündür devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlçede, son olarak 3 aylık Miray bebek halasının kucağındayken vurulmuş ve kendisini hastaneye ulaştırmaya çalışırken kurşunlara hedef olan dedesiyle birlikte hayatını kaybetmişti. 

DHA’da yer alan habere göre, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Cudi Mahallesi'nin Merdan Sokak üzerindeki evlerinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Hüseyin Selçuk, ensesine isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Selçuk, yakınları tarafından hastaneye götürülmek isterken yolda hayatını kaybetti. Yetkililer, Hüseyin Selçuk'un öldüğü Merdan Sokak üzerinde güvenlik güçlerinin operasyonel bir faaliyeti bulunmadığını belirterek, "Yapılan ilk incelemede Hüseyin Selçuk'un ensesine isabet eden Kalaşnikof mermisi ile hayatını kaybettiği belirlendi" dedi.

 

 

DİHA’nın Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde açılan ateşte Hüseyin Ertene (16) isimli çocuk göğsünden vurularak öldürüldü. Ertene'yi ilk olarak vatandaşlar vurulduğu yerden aldı. Ertene'nin Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırılması için bölgeye ambulans çağrıldı. DİHA, Ertene'nin özel harekat polislerince açılan ateşte vurulduğunu iddia etti.

Sendika org.'un haberine göre, Nur Mahallesi'nde evinde fenalaşan 85 yaşındaki Kumri Işık, hayatını kaybetti. Evinde fenalaşan Işık'a müdahale için  gelen ambulansın mahalleye sokulmadığı iddia ediliyor.

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