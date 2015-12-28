Cizre'de 5 yaşındaki Hüseyin ensesine gelen tek kuşunla öldürüldü!

Sokağa çıkma yasağı ve operasyonların devam ettiği Cizre'de halasının kucağında vurulan 3 aylık Miray bebeğin ardında bugün de evinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Hüseyin ensesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

DHA’da yer alan habere göre, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Cudi Mahallesi'nin Merdan Sokak üzerindeki evlerinin bahçesinde oynayan 5 yaşındaki Hüseyin Selçuk, ensesine isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı.



Selçuk, yakınları tarafından hastaneye götürülmek isterken yolda hayatını kaybetti. Yetkililer, Hüseyin Selçuk'un öldüğü Merdan Sokak üzerinde güvenlik güçlerinin operasyonel bir faaliyeti bulunmadığını belirterek, "Yapılan ilk incelemede Hüseyin Selçuk'un ensesine isabet eden Kalaşnikof mermisi ile hayatını kaybettiği belirlendi" dedi.