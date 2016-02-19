Cizre'de sokağa çıkan vatandaşlara 219 lira para cezası

Operasyonların bittiği ancak sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesinde günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkmayı göze alanlara para cezası kesiliyor.

Cizre ilçesinde 14 Aralık'tan beri devam eden sokağa çıkma yasağı devam ederken, evden dışarı çıkan vatandaşlara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre 219 lira para cezası kesildi. Öte yandan 11 Şubat'ta operasyonların bittiği Cizre'de güvenlik güçleri evlerde arama yaparken, barikat ve çatışmalardan zarar gören evlerin molozları kamyonlarla şehrin dışına çıkartılıyor.

Baba oğul 438 lira ceza yedi!

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, babasıyla beraber sokağa çıktığı için hem babasına hem de kendisine ceza kesilen S.T., "İki aydır Cizre'deyiz. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Evde yiyecek bir şey kalmadığı için babamla beraber Konak mahallesinde bulunan bir bakkaldan alışveriş yapmaya gittik. O sırada polis ekipleri yanımıza gelip Kabahatler Kanunu çerçevesinde suç işlediğimizi söyledi. Bana da babama da ceza kesildi. Görevliler yasak kalktıktan sonra bir hafta içinde cezamızı yatırmamız gerektiğini söylediler. Ama biz de günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız" dedi.

Esnafa ceza kesildi

Operasyonlar sonrasında zarar gören işyerlerini kontrol etmek için sokağa çıkmak zorunda kaldığını söyleyen bir esnaf da, "Cizre'de sokağa çıkma yasağı 60 günden fazladır devam ediyor. Bu sürede yaşanan çatışmalardan dolayı işyerlerimiz ve araçlarımız zarar gördü. Zararımızı tespit etmek için sokağa çıktık. Bu yüzden hakkımızda para cezası kesildi. Tutanakta 15 gün içerisinde para cezasına itiraz hakkımız olduğu yazılıyor. İtiraz etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.