Cizre'de roketatarlı saldırı; 5 güvenlik görevlisi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralıları kurtarmaya gittiği iddia edilen güvenlik güçlerine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; saldırıda, İzmir Polis Özel Harekat kadrosunda görevli E.A., H.Ö., H.Ö. ile Çakırsögüt jandarma kadrosunda görevli Uzman Onbaşı S.K. hafif yaralandı. Hayati tehlikeleri olmayan 3 polis ile 1 uzman çavuş kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynı olayda kafasına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş E.B. ise Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Gönüllü doktorların girişine izin verilmedi

Öte yandan Cudi Mahallesi'nde bir apartmanın bodrumun katında 9 günden bu yana çıkamadıkları söylenen yaralıları almak için ilçeye gitmek isteyen Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası’nın (SES) ekibinin ilçeye gitmesine izin verilmedi. 9 doktor, 4 hemşire ve 1 ambulans şoföründen oluşan gönüllü ekip, İdil İlçesi’nden döndü.