T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de roketatarlı saldırı; 5 güvenlik görevlisi yaralandı

Güvenlik güçlerinin, bodrum katında mahsur kalan yaralıları kurtarmaya gittiği iddia edildi

31 Ocak 2016 16:29

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir binanın bodrum katında mahsur kalan yaralıları kurtarmaya gittiği iddia edilen güvenlik güçlerine roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1'i ağır 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; saldırıda, İzmir Polis Özel Harekat kadrosunda görevli E.A., H.Ö., H.Ö. ile Çakırsögüt jandarma kadrosunda görevli Uzman Onbaşı S.K. hafif yaralandı. Hayati tehlikeleri olmayan 3 polis ile 1 uzman çavuş kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Aynı olayda kafasına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş E.B. ise Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Gönüllü doktorların girişine izin verilmedi

Öte yandan Cudi Mahallesi'nde bir apartmanın bodrumun katında 9 günden bu yana çıkamadıkları söylenen yaralıları almak için ilçeye gitmek isteyen Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Emekçileri Sendikası’nın (SES) ekibinin ilçeye gitmesine izin verilmedi. 9 doktor, 4 hemşire ve 1 ambulans şoföründen oluşan gönüllü ekip, İdil İlçesi’nden döndü.

ETİKETLER

cizregüvenlikkuvvetgörevliroketatarsaldırıbodrumkatmahsuryaralılarambulans

İlgili Haberler

AYM, HDP'nin Cizre başvurusunu reddetti!

Cizre'de, 14 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Şırnak Valiliği: Cizre'de yaralıların bulunduğu yere 10 ambulans gönderildi ama gelen olmadı

"10 ambulansın yanı sıra Cizre ve Şırnak Belediyelerine ait 2 hasta nakil aracı da gönderildi"

Cizre'de 'vahşet bodrumu'ndan yaralıları almak için beyaz bayrakla yürüyen kadınlara gözaltı!

Binanın bodrumunda 21 yaralı hastaneye götürülmek için bekletiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24