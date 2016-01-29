AYM, HDP'nin Cizre başvurusunu reddetti!

HDP'nin Cizre'deki yaralılar için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru oy birliği ile reddedildi.

HDP, Cizre'deki yaralıların yaşam hakkı, işkence ve eziyet yasağı ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurup tedbir kararı alınmasını istemişti.

Cuhmuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, AYM ret gerekçelerini “anılan kişilerin yaralı olup olmadığına, yaralı iseler durumlarının ağır olup olmadığına, hangi koşullar altında yaralandıklarına, tamamının yaralı olup olmadığına, silahlı olup olmadıklarına ve hangi adreste bulunduklarına ilişkin belirsizliğin hâlen devam etmesi” olarak sıralarken yaralıların “kamu makamlarıyla iletişime geçmesini” istedi.

AYM, ayrıca kamu makamlarının belirsizliğin ortadan kalkması durumunda sağlık görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin yaşam haklarını da dikkate alarak başvurucuların sağlık hizmetine erişimleri için gerekli tedbirleri almasına karar verdi. Kararın bir örneği İçişleri Bakanlığı ve Şırnak Valiliği’ne gönderildi.





Farklı adresler bildiriliyor





AYM, Cizre’de yaralı oldukları ve sağlık hizmetlerine erişemedikleri ileri sürülen kişilerin yaşama hakkı, işkence ve eziyet yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddialarıyla yapılan tedbir talebi ile ilgili kararını verdi.



AYM kararında başvuru formu, Şırnak Valiliği ve başvurucu vekilleri olduklarını belirten avukatlardan edinilen bilgi ve belgeler çerçevesinde; “başvurucu olduğu bildirilen kişilerin kamu makamları ile doğrudan iletişime geçme yönünde isteksiz davranmaları, kamu makamlarını üçüncü kişilere yönlendirmeleri, bulundukları yere ilişkin farklı tarihlerde farklı adresler bildirilmesi” gibi hususlar dikkate alındığında bu kişilerin sürekli yer değiştirdiklerine ve sağlık hizmetlerine erişim için kamu makamları ile iletişim kurmaktan kaçındıklarına ilişkin ciddi şüpheler ortaya çıktığı kanaatine vardığını belirtti. Kararda şöyle denildi:



“Mahkeme, anılan kişilerin yaralı olup olmadığına, yaralı iseler durumlarının ağır olup olmadığına, hangi koşullar altında yaralandıklarına, tamamının yaralı olup olmadığına, silahlı olup olmadıklarına ve hangi adreste bulunduklarına ilişkin belirsizliğin hâlen devam etmesi nedeniyle bu aşamada tedbir kararı verilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte Mahkeme, kamu makamlarının belirsizliğin ortadan kalkması durumunda sağlık görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin yaşam haklarını da dikkate alarak gerekli tedbirleri almasının demokratik bir hukuk devletinde kim olduğuna bakılmaksızın bireylerin yaşam haklarının korunması yükümlülüğünün bir gereği olduğunu vurgulamıştır.”



AYM kararında “Başvurucuların kamu makamlarıyla doğrudan iletişim kurmaya davet edilmelerine, kamu makamlarının belirsizliğin ortadan kalkması durumunda sağlık görevlilerinin ve güvenlik güçlerinin yaşam haklarını da dikkate alarak başvurucuların sağlık hizmetine erişimleri için gerekli tedbirleri almasına, Valiliğin sonraki gelişmelerden Anayasa Mahkemesini gecikmeksizin bilgilendirmesine” karar verdi.



Başvurucuların sonraki gelişmelerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesinden her aşamada tedbir talebinde bulunabileceğine işaret eden AYM, kararın bir örneğinin gereği için İçişleri Bakanlığına ve Şırnak Valiliğine gönderilmesine hükmetti.