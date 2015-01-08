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Yaşam

Cizre'de polis aracına roketatarlı saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

08 Ocak 2015 08:51

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı polis aracına roketatarla yapılan saldırıda, araçtaki iki polisten biri sesten etkilendi, diğeri ayağından hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki polis memurunu taşıyan zırhlı araca, Yafes Caddesi'ndeki Cizre Köprüsü'nden geçişi sırasında PKK mensupları olduğu iddia edilen kişilerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerce saldırıya karşılık verildi. 

Olayda, biri sesten etkilenen diğeri ayağından hafif yaralanan polis memurları Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Roket mermisinin isabet ettiği zırhlı polis aracında hasar oluştu. Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

14 yaşındaki boyacı çırağı Ümit Kurt, önceki gün Cizre'de polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti.

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