Cizre’de öldürülen Miray bebeğin babası: Herkesin düşündüğü gitmek ama gidebilecek bir yer yok

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 79 gün süren çatışmalar ve sokağa çıkma yasağının ardından evlerine dönmek isteyenler ev yerine harabelerle karşılaştı. 89 günlükken öldürülen Miray bebeğin babası Burhan İnce, “Herkesin düşündüğü gitmek ama gidebilecek bir yer yok” dedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından operasyonlar 11 Şubat’ta tamamlandı, sokağa çıkma yasağı ise 79 gün sonra 2 Mart’ta gündüzleri geçerli olmak üzere kaldırıldı. Yasağın kalkmasının ardından on binlerce Cizreli de evlerine dönmek için yollara koyuldu. Ancak dönebilecekleri bir yer kalmamıştı. Özellikle yoğun çatışmaların yaşandığı Cudi, Nur, Sur ve Yafes mahallelerinde evlerin tamamı yıkılmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cizrelileri enkazlar arasında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken birçok vatandaş gördükleri manzara karşısında, evlerinden kalan enkazın önünde gözyaşı döktü.

“Enkazdan cesetler çıkıyor”

Yaralılar için uzun süre ambulans çağrısı yapılan ve kamuoyunda tartışılan, düzenlenen operasyonun ardından 32 kişinin cenazesinin çıkarıldığı Cudi Mahallesi Bostancı Sokak 23 numaradaki apartmanın da tamamen çöktüğü görüldü. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre’de insanların öldürüldüğü bodrumlarda hâlâ insanlara dair kemik parçaları, izler ve ceset bulunduğunu anlattı ve Cizre’de bu ölümlerin soruşturulmasını talep etti. Sarıyıldız, “Suç duyurusunda bulunduk” dedi.

“Yaşanacak yer yok”

Cizre’de 25 Aralık akşamı evinin merdivenlerinde halasının kucağında vurularak öldürülen 89 günlük Miray bebeğin cenazesi ise sessiz sedasız ailesi tarafından toprağa verildi. Miray bebeğin babası Burhan İnce, Cizre’deki son durumu gazetemize şöyle anlattı: “İlçenin içinde dolaşıyorum. Cudi Mahallesi’ndeyim, burada yaşanacak bir yer kalmamış. Önümde 5 katlı bir bina var, yarısı çökmüş yarısı yanmış. İnsanlar yıkılan evlerinin önünde ağlıyor. Bir battaniye, birkaç parça eşya kalmışsa kurtarabildiği eşyaları alıp yakınlarının yanına ve köylere gidiyor. İnsanlar evlerine girmeye de korkuyor. Her yerde molozlar var. Evini görmeye gelenlerin biri evinde ceset, biri de patlamamış bomba buldu. 3 aydır kimse çalışamadı. Kimsenin cebinde tek kuruş para yok. Hasar, bir değil on değil yüz değil binlerce ev yıkıldı. Çok kötü bir durum var. Herkes perişan durumda. Herkesin düşündüğü tek şey gitmek ama herkeste o imkân yok, gidebilecek bir yer yok. Artık ne olacak bilmiyorum. Çok zor çok .. Kelimelerle anlatılmaz buradaki durum, görmeden inanmazsınız.”

Çocuklar parkta oynadı

Cizre’de operasyon ve yasak sırasında en büyük sıkıntıyı çocuklar yaşadı. Okula gidemedikleri gibi sokağa ve parklara da gidemeyen çocukların, bomba sesleri arasında psikolojileri bozuldu. Çocuklar, yasağın kalkmasıyla birlikte oyun parklarını doldurdu. Buldukları bir köpekle eğlenen çocuklar güzel anlar yaşadı.