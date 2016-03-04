Cizre’de inceleme yapan Adli Tıp Uzmanı Fincancı: Bodrumda çocuk kemikleri bulduk

Sokağa çıkma yasağının 79 gün sürdüğü Cizre’ye giden İHD ve TİHV heyeti, mahsur kalanların hayatını kaybettiği bodrum katlarında inceleme yaptı. TİHV Genel Başkanı Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bodrumlarda çocuklara ait kemik parçaları var. Bu bir soykırım girişimidir” dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın da yer aldığı heyet kente gitti. Heyet, Cudi Mahallesi’ne girdikten sonra Bostancı Sokak, Narin Sokak ve Akdeniz Sokak’ta bulunan bodrum katlarına girerek fotoğraflar çekti. Bodrumda kalan insan kemikleri ve askeri atıkları fotoğraflayan heyet, daha sonra Bostancı Sokak’ta bulunan bodrumun önünde açıklama yaptı.

DİHA'da yer alan habere göre, daha önce Bosna’da işlenen savaş suçlarını ve katliamları takip ettiğini hatırlatan Fincancı, “Cizre’de karşılaştığımız tablo, Bosna’nın çok ötesinde. Bosna’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde savaşan insanlar oldu, ancak bu bodrumlarda katledilen insanların hepsi sivil. Bodrumlarda çocuklara ait kemik parçaları bulduk” dedi. Bodrumlarda 9-10 yaşlarında bir çocuğa ait çene kemiği bulduklarını söyleyen Fincancı, “Bosna’da yetişkinlere ait insan kemikleri ve toplu mezarlar bulundu. Fakat Cizre’de yakılan çocuklardan bahsediyoruz” diye konuştu.

“Devletin bu bodrumlarda yoğun, yakıcı ve patlayıcı madde kullandığını” söyleyen Fincancı, “Burada devletin işlediği bir suçtan bahsediyoruz. Bu topraklara başka devlet, tank top kullanmayacağına göre bunu yapan bu devlettir. Bu toplar bu devlete aittir” ifadesini kullandı.

“Burada huzur vardı”

Geçtiğimiz Ekim ayında Cizre’ye geldiğini hatırlatan Fincancı, “Bu sokaklarda insanlarla oturup çay içtim. Burada bir huzur vardı. Ancak şuan geçtiğim sokakların hepsi talan, enkaza çevrilmiş durumda. İnsanların yaşam yerleri yok edilmiş. Bu tablo ile karşılaşmak benim için çok zorlayıcı” dedi.

“Burada insanlık suçu işlendi, yargılanacaklar”

Başta bodrumlar olmak üzere ilçede işlenen suçların yargıya taşınabilmesi için incelemelerin titizlikle yapılması gerektiğinin altını çizen Fincancı, “Devletin işlediği bir suçtan bahsettiğimiz için incelemenin bağımsız heyetler tarafından yapılması gerekir. Burada işlenen suçlar uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Bu insanlığa karşı işlenen suçtur. Bu suçun zaman aşımı olmaz. Bu vahşet, bir soykırım girişimidir” dedi.

“Mİnnesota Protokolü'ne uyulmuyor”

Minnesota Protokolü’nü hatırlatan Fincancı, “Uluslararası mahkemelerde, insan hakları dernekleri bir ülkenin işlediği suçtan yargılanmasını talep ettiklerinde Minnesota Protokolü’nü kılavuz olarak gösterir. Bu protokole göre olay yeri incelemeleri titizlikle yapılmalı. Olay yerinde bulunan tüm deliller toplanmalı. Türkiye Minnesota Protokolü’nü müfredata eklenmesi ve tıp fakültelerinde ders olarak verilmesi için YÖK’e yazılar yazıyor. Ancak kendisi bu protokolün gereklerini yerine getirmiyor” diye konuştu.

“Çok ağır bir tablo”

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise bodrum katlarında mahsur kalanları kurtarmak için girişimde bulunduklarını hatırlatarak, “O telefonlarda konuşulanlardan çok ağır tablo ile karşılaştık. Yaralıları kurtarmak için çok hukuksal girişimde bulunduk. Özellikle AİHM buraya raportör göndermeli. Bu dönemde işlenen tüm suçlar mutlaka cezalandırılacak” dedi.

“Türkiye’nin gerçek fotoğrafı Cizre’de”

Türkdoğan, “Türkiye’nin gerçek fotoğrafı buradadır. Tüm siyasetçiler ve herkes gelip burayı görmeli. Burada çok büyük bir öfke var. Duygusal kırılmanın ötesinde gelişmeler var” dedi.