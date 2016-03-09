Cizre’de hayatını kaybeden Mehmet Tunç’un annesi: Bana bir avuç kül verip “al bu senin oğlun” dediler…

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 79 gün süren sokağa çıkma yasağı ve operasyonların ardından ortaya çıkan tabloda Cizre halkının acısı ve öfkesi var. İlçenin birçok yerinde taziyeler kabul edilirken, kimlikleri belirlenemeyen yaklaşık 90 cenaze hastanelerde bekliyor. Bodrum katında hayatını kaybeden Mehmet ve Orhan Tunç'un annesi Esmer Tunç, de “Bana bir avuç kül verdiler ‘Al bu senin oğlun’ dediler. Neydi günahımız, Cizre’de doğmuş Kürt olmak mı?” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

14 Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçede yasak 79 gün sürerken operasyonlardan geriye yıkılmış bir kent kaldı. Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre, yıkılmış evlerinin önünde duran Cizreliler, devlete, medyaya, sessiz kalanlara tepkili. İlçenin birçok yerindeki taziye evlerinden biri de bodrumda yaşamını yitiren Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve kardeşi Orhan Tunç’un evi. 2 çocuğu ölen anne Esmer Tunç, “Bana bir avuç kül verdiler ‘Al bu senin oğlun’ dediler. Diğer oğlum için de mahkeme tedbir kararı vermişti ama uygulanmadı. Onu da canlı canlı yaktılar. İki elim Erdoğan’ın yakasındadır. Dilerim ki o da Kürt anaları gibi evlat acısı çeksin. Ben Kürt doğduğum için suçlu mu oldum? Neydi günahımız, Cizre’de doğmuş Kürt olmak mı?” dedi.

Bodrumda yanık et kokusu

Onlarca insanın hayatını kaybettiği Cudi Mahallesi Bostancı Sokak 23 numaralı o evden yanık kokusu gelirken, insan kemikleri de çıktı. Cizreliler, o bodrum katına ilişkin şunları söyledi: “Ev sahibi bina için Emniyet’e, savcılığa gitti. Ona “Senin evinin dibinde Suriye’ye kadar tünel kazılmış efendi” diyerek göndermişler. Yasak kalktıktan sonra oraya giden savcı bir tünel bulamadı.” Çöken binalardan birinin sahibi Abdulcabbar Değer, amcasının oğlu Mehmet Sait Değer’in emekli bir general ve eski milletvekili olduğunu belirterek, “Amcamın oğlu general ama bir şey ifade etmiyor. Evimi yıkmışlar. 8 dairem vardı, oradan gelen kira ile geçiniyordum. Şimdi kiracı oldum” ifadesini kullandı.

Burası düşman yurdu mu?

İkram Budak (35) yıkılan evinin önünde endişeyle duruyor. 16 nüfuslu ailenin bu evde yaşadığını anlatan Budak, “Biz beraber Çanakkale’de savaşmadık mı? Samsun’a akrabalarımın yanına gönderdiğim çocuklarım bugün Çanakkale’ye gidecekler, bu vatan için birlikte ölenlerin mezarlarını ziyaret etmek için. Burası düşman yurdu mu?” dedi.