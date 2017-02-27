Cizre'de hayatını kaybeden gazeteci hakkındaki yakalama kararı Meclis gündeminde

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Cizre’de 78 günlük sokağa çıkma yasakları sırasında haber takibi için geldiği ilçede hayatını kaybeden Azadiya Welat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş hakkında çıkarılan yakalama kararını TBMM gündemine taşıdı.

Öcalan, “Diyarbakır 4 Ağır ceza mahkemesinin Rohat Aktaş´ın ölümünden habersiz olması ve dava açması bir hukuk skandalı değil midir?” diye sordu.

Öcalan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a 4 ay önce hayatını kaybeden Rohat Aktaş konusunda sorular yöneltti.

Öcalan’ın önergesi ve açıklaması şöyle:

Şırnak ili Cizre ilçesinde 14 Aralık 2015 ile 2 Mart 2016 tarihleri arasında devam eden 78 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanan hak ihlalleri nedeniyle; binlerce insan göç etmek zorunda bırakılmış, birçok sivil yurttaşımız yaralanmış ve yaşamını yitirmiştir. Yine aynı süreçte Cizre’nin Cudi mahallesinde birçok evde aralarında çocuk ve yaralıların da bulunduğu mahsur kalmış yüzlerce sivilin, TV, radyo vb. basın yayın kuruluşları aracılığıyla günlerce yaptıkları yardım çağrılarına Hükümet sessiz kalmıştır. Bölge milletvekilleri ile birçok sivil toplum kuruluşunun tüm girişimlerine rağmen Hükümetin bu sessizliği nedeniyle yüzlerce insan yapılan operasyonlar esnasında yaşamını yitirmiştir.

Cizre katliamında yaşamını yitirenlerin arasında o tarihlerde haber takibi için ilçede bulunan Azadiya Welat Gazetesi yazı işleri müdürü Rohat AKTAŞ’ın da olduğu adli tıp kurumunca yapılan DNA eşleşmesiyle tespit edilmiş ve 26 Şubat 2016 tarihinde Şanlıurfa Suruç ilçesinde defnedilmiştir. Buna karşın ölümünden 4 ay sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan ve Diyarbakır 4 ağır ceza Mahkemesi´nce kabul edilen 10 sayfalık iddianamede; Kanun hükmünde kararname (KHK) ile geçtiğimiz yıl kapatılan Azadiya Welat Gazetesinin Kasım ve Aralık 2015´te yayınlanan 16 sayısında örgüt propagandası yapıldığı iddiasıyla, Rohat AKTAŞ hakkında 7,5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılması istenmiştir. Savcılık makamı tarafından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle 9 Mayıs 2016 tarihinde ise Rohat AKTAŞ hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ifadesine başvurmak için Azadiya Welat Yazı İşleri Müdürü Rohat Aktaş’a ulaşılamadığını nasıl tespit etmiştir?

- Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi Rohat Aktaş´ın ifadesine başvurmak için hukuki süreci işletmiş ise Rohat Aktaş´ın 4 ay öncesinde Cizre'deki bodrumda yaşamını yitirdiğinden haberdar değil midir?

- Diyarbakır 4 Ağır Ceza Mahkemesinin Rohat Aktaş´ın ölümünden habersiz olması ve dava açması bir hukuk skandalı değil midir?

- Savcılık makamı Rohat Aktaş’ın yaşamını yitirmiş olmasından haberdar ise hakkında tutuklama kararı çıkartarak neyi amaçlamaktadır?

- Bu hukuk skandalından Adalet Bakanı olarak haberdar mısınız?

- Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?

- Haber takibi yaptığı sırada yaşamını yitiren gazeteci Rohat Aktaş’ın ölümüne dair bakanlık her hangi bir soruşturma yürütmüş müdür? Yürütülmüş ise soruşturmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılmış mıdır ya da paylaşılacak mıdır?

- Sokağa çıkma yasağı sırasında yaralanan, öldürülen kişilerin örgüt mensubu olup olmadığını somut olarak nasıl belirlenmektedir?

- Cizre’de kaç yurttaşımız yaşamını yitirmiştir?

- Yaşamını yitirenlerin kaç tanesinin kimlik tespiti yapılmıştır?

- Cizre deki yasak süresince kovuşturmaya uğramış güvenlik görevlisi var mıdır? Varsa hangi suçlardan kovuşturma yapılmıştır?