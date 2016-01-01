T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de halk beyaz bayraklarla ilçeyi terk etmeye başladı

Ellerinde beyaz bayraklarla Cizre'den gruplar halinde çıkan yurttaşlar Cizre-Şırnak çıkışına doğru ilerledi

01 Ocak 2016 19:17

Operasyonların ve yaklaşık 20 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de halkı beyaz bayraklarla ilçeyi terk etmeye başladı. İlçenin büyük bölümüne elektrik ve su verilemezken, ısınma ve gıda sıkıntısının büyük boyutlara ulaşması insani dramı da beraberinde getirdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. Yasağın 16. gününde Cizre’nin Cudi ve Yafes mahallesinde bulunan yurttaşların Şırnak’a gitmesine polis tarafından izin verildi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, bugün öğle saatlerinde ellerinde beyaz bayraklarla Cizre’den gruplar halinde çıkan yurttaşlar Cizre-Şırnak çıkışına doğru ilerledi.

 

Nerede barınacaklar?

 

Şırnak’tan gelen servislerle Cizreliler Şırnak merkeze göç etti. Şırnak merekeze yönelik bu göç dalgası, barınma sorunlarını da beraberinde getirdi.

 

Elektrik yok, su yok

 

Öte yandan çatışmaların devam ettiği ilçede elektrik, su ve gıda sıkıntısı da büyük sıkıntı oluşturuyor. İlçenin büyük bölümüne yaklaşık 20 gündür elektrik ve su verilemiyor. 

Göç dalgasında ısınma, su ve gıda sıkıntısının da büyük rol oynadığı belirtiliyor.

ETİKETLER

cizrebeyaz bayrakhalkilçeterkşırnakhaber

İlgili Haberler

Can Dündar, Silivri’den yazdı: Sur’da, Cizre’de, Silopi’de yaşananların yanında bizimkisi tatil sayılır

"Ama yine de hapislik işte; tecrit"

Cizre’de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı

İlçede sık sık patlama sesleri duyuldu

Cizre’de bir sivil hayatını kaybetti

14 Aralık'tan beri Cizre'de devam eden sokağa çıkma yasaklarında 26 sivil yaşamını yitirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24