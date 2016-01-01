Cizre'de halk beyaz bayraklarla ilçeyi terk etmeye başladı

Operasyonların ve yaklaşık 20 gündür sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de halkı beyaz bayraklarla ilçeyi terk etmeye başladı. İlçenin büyük bölümüne elektrik ve su verilemezken, ısınma ve gıda sıkıntısının büyük boyutlara ulaşması insani dramı da beraberinde getirdi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. Yasağın 16. gününde Cizre’nin Cudi ve Yafes mahallesinde bulunan yurttaşların Şırnak’a gitmesine polis tarafından izin verildi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, bugün öğle saatlerinde ellerinde beyaz bayraklarla Cizre’den gruplar halinde çıkan yurttaşlar Cizre-Şırnak çıkışına doğru ilerledi.

Nerede barınacaklar?

Şırnak’tan gelen servislerle Cizreliler Şırnak merkeze göç etti. Şırnak merekeze yönelik bu göç dalgası, barınma sorunlarını da beraberinde getirdi.

Elektrik yok, su yok

Öte yandan çatışmaların devam ettiği ilçede elektrik, su ve gıda sıkıntısı da büyük sıkıntı oluşturuyor. İlçenin büyük bölümüne yaklaşık 20 gündür elektrik ve su verilemiyor.



Göç dalgasında ısınma, su ve gıda sıkıntısının da büyük rol oynadığı belirtiliyor.