T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre’de bir sivil hayatını kaybetti

14 Aralık'tan beri Cizre'de devam eden sokağa çıkma yasaklarında 26 sivil yaşamını yitirdi

01 Ocak 2016 14:54

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cabbar Taşkın, evinin yakınlarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Çatışmaların sürdüğü ilçede bir özel harekat polisi de hayatını kaybetti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Cudi Mahallesi’nde oturan Cabbar Taşkın evinin yakınlarında polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Gece boyu zırhlı araçlardan ateş açılması sebebiyle vurulduğu yerde yaralı halde kalan Taşkın’ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Gece yaşanan çatışmalarda da bir özel harekat polisi hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.

Yaralı polis memurları Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Cizre’de 14 Aralık gününden bu yana süren sokağa çıkma yasağında aralarında anne karnında bir bebek ile 3 aylık Miray İnce ve Cizre Devlet Hastanesi sağlık çalışanı Aziz Yural’ın da bulunduğu 26 sivil yaşamını yitirdi.

ETİKETLER

cizresilopisokağa çıkma yasağıcabbar taşkınsivilpoliskaç kişihayatını kaybetti

İlgili Haberler

Cizre’de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı

İlçede sık sık patlama sesleri duyuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24