Cizre’de bir sivil hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Cabbar Taşkın, evinin yakınlarında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Çatışmaların sürdüğü ilçede bir özel harekat polisi de hayatını kaybetti.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Cudi Mahallesi’nde oturan Cabbar Taşkın evinin yakınlarında polisin açtığı ateş sonucu yaralandı. Gece boyu zırhlı araçlardan ateş açılması sebebiyle vurulduğu yerde yaralı halde kalan Taşkın’ın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Gece yaşanan çatışmalarda da bir özel harekat polisi hayatını kaybederken, 4 polis de yaralandı.

Yaralı polis memurları Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Cizre’de 14 Aralık gününden bu yana süren sokağa çıkma yasağında aralarında anne karnında bir bebek ile 3 aylık Miray İnce ve Cizre Devlet Hastanesi sağlık çalışanı Aziz Yural’ın da bulunduğu 26 sivil yaşamını yitirdi.