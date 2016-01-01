Cizre’de çatışma: 1 asker hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı

Şırnak'ın sokağa çıkma yasağı bulunan Cizre İlçesi'nde bu gece çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 4 polis memuru da yaralandı.

Yaralı polis memurları Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlçede gece boyunca Cudi, Nur ve Yafes mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, sık sık silah ve patlama sesleri duyuldu.

Şehit olan polisin Manisa Toki 1'de oturduğu ve üç çocuğu bulunduğu belirtilirken, cenazenin bugün öğleden sonra Manisa'ya getirileceği ve yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biraz önce canımızı yakan bir haber geldi. Bizim kadromuzdan geçici görevli özel harekatçı bir arkadaşımız Cizre'de şehit düşmüş. Acımız sonsuz."

İlk haberi vali verdi

Vali Erdoğan Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2016'nın ilk yürek yakan haberini verdi. Cizre'de yeni yıla dakikalar kala, saat 23.50 sıralarında PKK'lılarla girilen çatışmada, bir özel harekat polisi şehit oldu, 5 güvenlik görevlisi yaralandı.

Geçici görevle Manisa'dan gitti

Şehit olan özel harekat polisinin Manisa'dan geçici görevle Cizre'ye giden Erol Aktürk olduğu öğrenildi. 14 Aralık 2015 tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de yaralı polisler, bölgeye giden Ambulans ve zırhlı araçlarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.

Şehit olan polisin Manisa Toki 1'de oturduğu ve üç çocuğu bulunduğu belirtilirken, cenazenin bugün öğleden sonra Manisa'ya getirileceği ve yarın İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Biraz önce canımızı yakan bir haber geldi. Bizim kadromuzdan geçici görevli özel harekatçı bir arkadaşımız Cizre'de şehit düşmüş. Acımız sonsuz."