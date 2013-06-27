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Cizre'de bir komiser yaralandı

'PKK Asayiş' adıyla araç durdurup kimlik kontrolü yapan yaklaşık 100 kişilik gruba müdahale edilmesi sonrası çıkan çatışmalarda 1 komiser yaralandı

27 Haziran 2013 18:44

Cizre’nin Nuh Mahallesi’nde geçen pazar akşamı PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) oluşturduğu 'Öz Savunma Gücü' üyesi olduklarını söyleyen yüzleri poşu ile kapalı yaklaşık 100 kişinin, 'PKK asayiş' adı altında araçları durdurup kimlik kontrolü yapmasının ardından polis ilçede güvenlik önlemlerini artırdı.

PKK'nın üstlenmeyerek 'Gençler kendileri inisiyatif almış olabilirler' dediği ve BDP'nin de PKK ile doğrudan bağlantılı olmadığını söylediği olaydan sonra polis ile 'PKK asayiş' arasında çatışmalar başladı.

Cizre’de dün saat 21.00 sıralarında İdil yolunu barikatlarla trafiğe kapatan bir grup göstericiye, polis müdahale etti. Polise molotof kokteyli, ses bombası, havai fişek ve taşlarla saldıran bir grup gösterici ile polis arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Olaylar sırasında silah sesleri duyulurken, göstericiler ara sokaklara kaçıp dağıldı.

Bunu takiben, Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı Nur Mahallesi'nde 'PKK asayiş' birimine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bazı gruplar polise taş, molotofkokteyli ve patlayıcı attı. Polis göstericilere biber gazı ve basınçlı su ile müdahale etti.

Operasyon sırasında göstericilerin attığı patlayıcının infilak etmesi sonucu komiser yardımcısı Hakkı Başkaya yaralandı. Yaralı polis Cizre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından askeri helikopterle Diyarbakır Eşref Bitlis Helikopter Pisti'ne getirildi. Buradan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından alınan H.B ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Acil serviste tedavisi süren Başkaya’nın vücuduna şarapnel parçalarının isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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