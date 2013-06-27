Hasip Kaplan'dan Cizre açıklaması: Bunun PKK ile ilgisi yok

Helin Alp



Şırnak'ın Cizre ilçesi Nuh Mahallesi'nde geçen pazar akşamı PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) 'Öz Savunma Gücü' üyesi olduklarını söyleyen yüzleri poşu ile kapalı olan bir grubun görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerden sonra, PKK'nın Şırnak'ta kontrol noktası kurduğuna ilişkin iddialar ve basına yansıyan görüntüler dikkatleri Cizre'ye çevirdi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Cizre İlçe başkanı Mehmet Ata Bilen, T24'e konuştu.

'PKK'nin kontrol noktası gibi bir uygulaması söz konusu değildir' diyen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, basına yansıyan görüntülerin örgütlü ve tüzel kişileri temsil etmediğinin, bir grup gencin kendi kararları doğrultusunda böyle bir uygulama yapmış olduğunun altını çizdi. Kaplan şunları söyledi:

Kaplan: Muhalefet, görüntüler üzerinden çözüm sürecine yüklenmeye çalışıyor

PKK'nin çözüm sürecindeki tavrı ortadır. Kontrol noktası uygulaması gibi bir durum söz konusu değil. Basında yer alan görüntüler, örgütlü ve tüzel kişileri temsil etmiyor. Muhalefet, görüntüler üzerinden çözüm sürecine yüklenmeye çalışıyor. Bu görüntülerden kendisine fayda sağlamaya çalışıyor. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorlar ancak başaramayacaklar.Bir grup genç, kendi kararları doğrultusunda hareket etmiş.Eskiden de gençler böyle davranışlarda bulunuyorlardı. Muhalefeti, Cizre'ye davet ediyorum. Cizre, halkının sürece verdiği desteği gelip kendi gözleriyle görsünler. Görüntülerle ilgili gerekli araştırmayı yapıyoruz.

Cizre İlçe Başkanı: 6 gencin gözaltına alındığını duyduk

BDP Cizre İlçe Başkanı Mehmet Ata Bilen ise "Bu görüntüleri bizde basından izledik. Dün akşam yaşları 15-17 yaşında 6 çocuğun göz altına alındığını öğrendik. Hem görüntülerle ilgili hem de göz altına alınan gençlerle ilgili araştırmamızı yapıyoruz." dedi. Bilen şöyle devam etti:

'Halk süreci canı gönülden destekliyor, ilçede şu an gerginlik yok'

Cizre halkı, çözüm sürecini canı gönülden destekliyor. Şu an ilçede herhangi bir gerginlik yok. Süreci hepimiz elimizden geldiği kadar destekliyoruz.Süreç işliyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar süreci destekliyoruz. PKK'nin kontrol noktası kurması gibi bir durum söz konusu değil.