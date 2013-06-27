T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasip Kaplan'dan Cizre açıklaması: Bunun PKK ile ilgisi yok

Hasip Kaplan: Bazı gençler bir takım şeyler yapmış olabilir. Ancak bunların uzaktan yakından PKK ile bağlantısı yok

27 Haziran 2013 16:44

Helin Alp


Şırnak'ın Cizre ilçesi Nuh Mahallesi'nde geçen pazar akşamı PKK'nın gençlik yapılanması Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi'nin (YDG-H)  'Öz Savunma Gücü' üyesi olduklarını söyleyen yüzleri poşu ile kapalı olan bir grubun görüntüleri basına yansıdı. Görüntülerden sonra, PKK'nın Şırnak'ta kontrol noktası kurduğuna ilişkin iddialar ve basına yansıyan görüntüler dikkatleri Cizre'ye çevirdi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve Cizre İlçe başkanı Mehmet Ata Bilen, T24'e konuştu.

'PKK'nin kontrol noktası gibi bir uygulaması söz konusu değildir' diyen BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, basına yansıyan görüntülerin  örgütlü ve tüzel kişileri temsil etmediğinin, bir grup gencin kendi kararları doğrultusunda böyle bir uygulama yapmış olduğunun altını çizdi. Kaplan şunları söyledi:

 

Kaplan: Muhalefet, görüntüler üzerinden çözüm sürecine yüklenmeye çalışıyor

 

PKK'nin çözüm sürecindeki tavrı ortadır. Kontrol noktası uygulaması gibi bir durum söz konusu değil. Basında yer alan görüntüler, örgütlü ve tüzel kişileri temsil etmiyor. Muhalefet, görüntüler üzerinden çözüm sürecine yüklenmeye çalışıyor. Bu görüntülerden kendisine fayda sağlamaya çalışıyor. Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışıyorlar ancak başaramayacaklar.Bir grup genç, kendi kararları doğrultusunda hareket etmiş.Eskiden de gençler böyle davranışlarda bulunuyorlardı. Muhalefeti, Cizre'ye davet ediyorum. Cizre, halkının sürece verdiği desteği gelip kendi gözleriyle görsünler. Görüntülerle ilgili gerekli araştırmayı yapıyoruz.

 

Cizre İlçe Başkanı: 6 gencin gözaltına alındığını duyduk

 

BDP Cizre İlçe Başkanı Mehmet Ata Bilen ise "Bu görüntüleri bizde basından izledik. Dün akşam yaşları 15-17 yaşında 6 çocuğun göz altına alındığını öğrendik. Hem görüntülerle ilgili hem de göz altına alınan gençlerle ilgili araştırmamızı yapıyoruz." dedi. Bilen şöyle devam etti:

 

'Halk süreci canı gönülden destekliyor, ilçede şu an gerginlik yok'

 

Cizre halkı, çözüm sürecini canı gönülden destekliyor. Şu an ilçede herhangi bir gerginlik yok. Süreci hepimiz elimizden geldiği kadar destekliyoruz.Süreç işliyor. Hepimiz elimizden geldiği kadar süreci destekliyoruz. PKK'nin kontrol noktası kurması gibi bir durum söz konusu değil.

 

 

ETİKETLER

pkkkckcizrezeki şengalisüreç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24