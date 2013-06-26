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Selahattin Demirtaş: Cizre'deki görüntüleri parti teşkilatımız vasıtası ile araştırıyoruz

Dün PKK'ya bağlı bir grubun kimlik kontrolü yaptığı Cizre'deki olaylarla ilgili olarak Selahattin Demirtaş 'araştırıyoruz' dedi

26 Haziran 2013 13:58

PKK’lılar tarafından kurulduğu belirtilen YDG-H adlı grup, dün Cizre’de düzenlediği tören ile asayiş birimi diplomalarını dağıtmıştı. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cizre'deki görüntüleri parti teşkilatımız vasıtası ile araştırıyoruz" dedi.


Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, PKK’lılar tarafından okunan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarında ilan edilen demokratik kurtuluş ve özgür yaşamı inşa hamlesiyle birlikte yılların özgürlük mücadelesi yeni bir sürece girdi. Kürt ve Kürdistan’ın varlığının kabul edilmeye başlandığı bu süreçle birlikte temel mücadele alanının yeni özgür yaşamı inşa etme olacağı kesindir. Bunun ilk ve temel ayağı şüphesiz öz savunmadır. YDG-H olarak öz savunma endeksli asayiş güçlerini oluşturmayı tarihsel bir sorumluluk olarak üstleniyoruz.”

Üniformalı PKK’lılar daha sonra şehir merkezinde yol kontrolü yapmıştı.

 

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