Cizre'de 35 günlük bebeğini kaybeden anne Sosin Yaramış: Cumhurbaşkanı'na soruyorum; benim bebeğim de terörist miydi!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 9 günlük sokağa çıkma yasağının ardından 16’sı polis kurşunuyla, 5’i polis ablukası nedeniyle hastaneye götürülemediği iddiasıyla 21 kişi hayatını kaybetti. Polisler ambulansın geçişine izin vermediği için hastaneye götürülemeyen ve yaşamını yitiren 35 günlük Muhammed Tahir Yaramış'ın annesi Sosin Yaramış, “Çocuğum Tayyip Erdoğan’ın çıkardığı savaş yüzünden öldü. Burada teröre karşı mücadele verildiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı'na soruyorum; benim bebeğimin günahı neydi? Benim bebeğim de terörist miydi” dedi.

Evrensel'den Hasan Akbaş'a konuşan (18 Eylül 2015) anne Sosin Yaramış, bebeğinin ölümünün özel harekat polislerinin açtığı ateş, kesilen elektrikler ve ambulansa izin verilmemesi nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Yaramış, “Bu savaşın sorumlusu Erdoğan. Ben bir gün boyunca bebeğimin ölüsüyle yaşadım, nasıl aklımı yitirmedim bilmiyorum” diye konuştu.

Evrensel'de yer alan haber şöyle:

'Polis ambulansı geri gönderdi'

Anne Sosin Yaramış, Cizre’de sokağa çıkma yasağının ardından mahallelere giren zırhlı araçlar ve özel harekat polislerinin ağır silahlar ve bombalar kullanarak saldırdığı Cudi Mahallesi’nde 5 Eylül günü yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı. “Biz evdeyken sokağa çıkma yasağının olduğunu anlayamadık. Bir anda silah sesleri geldi ve evlerimize kurşun isabet etmeye başladı” diyen Yaramış, “Biz balkondan hızla odaya geçtik. Odaya da kurşunlar gelmeye başladı. O sırada elektrikler kesildi ve ben karanlıkta oğlumu kucağıma alarak hızla diğer odaya koşmaya başladım. O sırada bebeğimle birlikte yere düştüm. Saatler ilerledikçe bebeğim ağlamaya başladı, ateşi yükseldi. Eşim hemen 112’yi aradı. Ambulans geldi ama sokağa girmesine izin verilmedi, polisler geri gönderdi” dedi.

'Yasağı çiğnerseniz ölürsünüz'

Eşinin defalarca sokağa çıkarak, polislere çocuğun çok hasta olduğunu, düştüğünü, hastaneye götürülmesi gerektiğini söylediğini anlatan Sosin Yaramış, “Sokaktaki polisler, zırhlı araçlardan ‘Yasağı çiğnersen ölürsün’ dedi. Hiçbir yere gitmemize izin vermediler. Çaresiz kaldık. Bebeğim kusmaya başladı. İyice panik olduk. O yaşadığımız acı ve telaşı hiçbir sözle anlatamam. O yürek acısını tarif edemem” dedi.

‘Bir gün boyuca bebeğimin ölüsüyle yaşadım’

O gün yaşananları anlatırken ağlamaya başlayan Yaramış, konuşmakta güçlü çekti. Ancak ısrarla yaşadıklarını konuşmak ve anlatmak istediğini söyledi. Sonra sözlerine şöyle devam etti; “Bebeğim kollarımda can verdi. Bir gün boyunca bebeğimin ölüsüyle yaşadım. O an kriz geçirdim. Aklımı nasıl yitirmedim bilemiyorum. Şu an yaşasam da ölü gibiyim. Bu acıyı kimse yaşamasın. Ama bunu yaşatanlar ancak kendileri de yaşarsa anlayabilir benim acımı.”

‘Burada PKK’li yoktu, polis evimize ateş açtı’

Muhammed bebeğin PKK’liler tarafından öldürüldüğünü iddia eden yandaş basına sert tepki gösteren Anne Sosin Yaramış, “Bebeğimi PKK öldürdü diyorlarmış. Ben hiçbir şekilde evimizin önünde PKK’li görmedim. Bizim gördüğümüz tek şey evin ve sokağın başındaki keskin nişancılar ve zırhlı araçlardı. Her yere ateş açıp, bomba atıyorlardı” dedi.

‘Bebeğim AKP’nin savaşı yüzünden öldü’

Yaramış sözlerini şöyle sürdürdü; “Çocuğum Erdoğan’ın çıkardığı savaş yüzünden öldü. Burada savaşı yaşayan birisi olarak şahidim. Benim çocuğum AKP’nin savaşı yüzünden ve onun polislerinin evimize ateş etmesi yüzünden öldü. Benim çocuğumun katili Erdoğan’dır” dedi. Yaramış, şöyle devam etti: “Erdoğan burada terör mücadelesi verildiğini söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanına soruyorum; benim bebeğimin günahı neydi? Benim bebeğim de terörist miydi?"