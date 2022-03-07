Cizre Kaymakamlığı, Mem û Zîn oyununu gerekçe göstermeden iptal etti

İstanbul’da Kürtçe tiyatro yapan Şermola Performans, daha önce 13 kez sahneye koydukları Mem û Zîn oyunlarının Cizre Kaymakamlığı tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini duyurdu.

Şermola Performans, söz konusu yasakla ilgili yaptıkları açıklamada, 12 Mart Cumartesi günü Cizre Belediyesi Kültür Merkezi'nde oynanması planlanan Mem û Zîn oyunu için 04 Mart 2022 günü salon kirasının belediyenin hesabına yatırıldıktan iki gün sonra bugün (6 Mart) oyunun Cizre Kaymakamlığı tarafından iptal edildiğini öğrendiklerini açıkladı.

Şermola Performans’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Oyunumuz Mem û Zin, bir gerekçe gösterilmeden Cizre Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. 12 Mart günü Cizre Belediyesi Kültür Merkezi’nde oynanması planlanan Mem û Zîn oyunumuzun gösterimi için günler öncesinden hazırlıklar başlamış, afişler broşürler cizreye gönderilmiş, sosyal medya tanıtımları birçok kurumun desteği ile yapılmış, davetiyeler dağıtılmış ve 04 Mart günü de salon kirası belediyenin hesabına yatırılmıştır. Kiranın yatırılmasından iki gün sonra (06.03.2022) oyun gösteriminin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Oyunumuz Meme û Zîn prömiyer yaptığı 3 Kasım 2021 tarihinden beri Batman, Diyarbakır, Urfa, Kızıltepe gibi merkezlerde toplam 13 kez gösteri yapmış ve seyirci tarafından ilgiyle izlenmiştir. Oyunumuz mitolojik meteforlarla donatılmış seyircisine performative bir ritüel anlatı deneyimi izlemeyi vaat eden bir çalışmadır. Kaynak metin olarak Dengbêj Reso’nun Mem û Zîn anlatısı esas alınmıştır. Oyunun konsept ve yönetmenliği ise Mirza Metin’e aittir.”