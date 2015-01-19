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Hrant Dink soruşturmasında yakalama kararı verilen Cizre Emniyet Müdürü teslim oldu

Cizre Emniyet Müdürü Ankara'dan İstanbul'a getiriliyor

19 Ocak 2015 14:04

Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir bugün Ankara'da teslim oldu. Demir, tutuklama işlemi için şu an İstanbul'a getiriliyor. Bu arada, Demir'in hakkında yakalama kararı çıkarıldığı 16 Ocak'ta Cizre'deki görevinden alındığı ve eski görevi olan Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'na geri gönderildiği öğrenildi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Ercan Demir'in Ankara'da Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'nda görev yaparken, 30 Aralık'ta Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ümit Kurt'un ölümünden sonra 9 Ocak'ta izne ayrılarak, ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Ardından da Ankara'ya gitti. Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı gün Cizre Emniyet Müdürlüğü görevi iptal edilerek, tekrar Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'ndaki görevine getirildi. Demir bugün Ankara'da savcılığa teslim oldu. Şu an İstanbul'a getiriliyor.

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